Як отримати пільги учасникам бойових дій?

Для отримання пільг особи зі статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.

Заяви, що необхідно надати:

Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).

Заява про встановлення пільги.

Куди подавати заяви:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис)

Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.

Пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі.