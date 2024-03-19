Як отримати пільги учасникам бойових дій?

Для отримання пільг особи зі статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.
Заяви, що необхідно надати:
- Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).
- Заява про встановлення пільги.
Куди подавати заяви:
- до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів
- надіслати поштою;
- через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис)
Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.
Пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі.