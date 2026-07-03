Як отримати до 19 400 грн на дрова та вугілля у 2026 році

В Україні стартував прийом заяв на отримання фінансової допомоги для придбання твердого палива на опалювальний сезон 2026–2027 років. Домогосподарства, які опалюють житло виключно дровами або вугіллям і не мають доступу до централізованого теплопостачання чи газового опалення, можуть оформити житлову субсидію, пільгу або міжнародну допомогу. В окремих випадках загальний розмір виплати може досягати 19 400 гривень на одне домогосподарство. Прийом документів триває до 17 серпня 2026 року. Розмір підтримки залежить від виду допомоги, доходів сім’ї, соціального статусу та місця проживання.

Хто може отримати допомогу на опалення у 2026 році

Фінансова підтримка передбачена для громадян, які використовують тверде паливо як єдине джерело опалення. Йдеться про будинки, що не підключені до централізованої системи теплопостачання або газових мереж. Основною умовою є документальне підтвердження використання дров чи вугілля.

Допомога може надаватися у кількох формах. Перша — житлова субсидія на придбання твердого палива. Друга — державні пільги для окремих категорій громадян. Третя — міжнародна фінансова підтримка, яка реалізується у визначених регіонах України.

Право на пільги мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім’ї, одинокі пенсіонери та інші категорії громадян, інформація про яких міститься у державних реєстрах.

Для мешканців прифронтових територій діють окремі програми міжнародної допомоги. Перелік громад та потенційних отримувачів визначають відповідні обласні та місцеві військові адміністрації.

Яку суму можна отримати

Розрахунок державної субсидії здійснюється на основі соціальної норми споживання твердого палива. Для одного домогосподарства вона становить 2 тонни на календарний рік.

У 2026 році гранична вартість однієї тонни твердого палива визначена на рівні 4602,57 грн. Відповідно нормативна вартість двох тонн складає приблизно 9205 грн. Остаточний розмір субсидії визначається індивідуально після розрахунку обов’язкового платежу, який залежить від середньомісячного доходу сім’ї.

Для пільгових категорій громадян застосовується інший механізм. Соціальна норма становить одну тонну палива на рік, а компенсація визначається відсотком пільги. Наприклад, учасники бойових дій мають право на компенсацію у розмірі 75% нормативної вартості.

Максимальна сума до 19 400 грн стосується міжнародної допомоги, яка виплачується окремим домогосподарствам у прифронтових регіонах. Такі виплати можуть доповнювати державні програми підтримки залежно від умов конкретної гуманітарної ініціативи.

Які документи необхідні для оформлення

Для отримання допомоги заявник має подати заяву встановленого зразка та декларацію про доходи і майновий стан домогосподарства. Також необхідно надати документи, що підтверджують право на пільги, якщо вони передбачені законодавством.

Окрім цього, знадобляться банківські реквізити для перерахування коштів. У випадках, коли потрібно підтвердити спосіб опалення житла, органи соціального захисту можуть вимагати акт обстеження житлових умов.

Після перевірки поданих документів уповноважені органи ухвалюють рішення щодо призначення виплат або необхідності надання додаткових підтверджень.

До якого терміну потрібно подати заяву

Прийом документів на отримання допомоги триває до 17 серпня 2026 року. Подати заяву можна через органи Пенсійного фонду України або інші уповноважені установи відповідно до чинного порядку оформлення житлових субсидій та пільг.

Подання документів після завершення встановленого терміну може вплинути на строки розгляду заяви або можливість отримання коштів до початку опалювального сезону. Саме тому заявникам рекомендується завчасно перевірити комплектність документів та правильність зазначених даних.

Чим міжнародна допомога відрізняється від державної

Державні субсидії та пільги фінансуються з бюджету України і призначаються за єдиними правилами залежно від доходів та соціального статусу громадян.

Міжнародна допомога формується за рахунок донорських програм і може мати додаткові критерії відбору. Насамперед вона спрямовується мешканцям громад, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій або розташовані поблизу лінії фронту. Остаточні списки отримувачів формуються місцевими військовими адміністраціями відповідно до потреб регіону.

Показник Значення Максимальна допомога до 19 400 грн Норма палива для субсидії 2 тонни на рік Норма для пільг 1 тонна на рік Гранична ціна 1 тонни 4602,57 грн Орієнтовна нормативна вартість 2 тонн близько 9205 грн Кінцевий термін подачі заяв 17 серпня 2026 року

Роз’яснення

Хто має право на виплату до 19 400 гривень?

Максимальна сума передбачена окремими міжнародними програмами підтримки для домогосподарств у прифронтових регіонах. Перелік територій та отримувачів визначають місцеві військові адміністрації.

Чи можуть отримати допомогу власники газового опалення?

Ні. Програма розрахована на домогосподарства, які використовують виключно тверде паливо — дрова або вугілля — та не підключені до газових мереж чи централізованого теплопостачання.

Що впливає на розмір субсидії?

Під час розрахунку враховуються доходи сім’ї, обов’язковий платіж, встановлені соціальні нормативи споживання палива та право на пільги. Для міжнародних програм додатково враховується місце проживання та відповідність умовам конкретного проєкту.

Висновок

У 2026 році держава продовжує фінансову підтримку домогосподарств, які опалюють житло дровами або вугіллям. Базовий механізм включає житлові субсидії та пільги, а для окремих прифронтових територій передбачено міжнародну допомогу, що може збільшити загальний розмір виплат до 19 400 грн. Для отримання коштів необхідно підтвердити використання твердого палива, подати повний пакет документів та вкластися у встановлений строк — до 17 серпня 2026 року.