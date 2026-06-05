Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату в розмірі 2000 грн на профілактичні медичні обстеження. Міністерство цифрової трансформації у червні 2026 року оновило процедуру подання заявок через застосунок «Дія», скоротивши кількість етапів майже втричі. Зміни стали частиною цифровізації державних послуг і мають прискорити доступ громадян до профілактичної медицини.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» була запущена для стимулювання раннього виявлення серцево-судинних, онкологічних та інших хронічних захворювань. Держава компенсує громадянам витрати на базові обстеження через спеціальний рахунок, а використати кошти можна лише в медичних закладах, які підключені до програми. Станом на червень 2026 року нею вже скористалися понад 2,5 млн українців.

Що змінилося в оформленні виплати

Головне нововведення — інтеграція застосунку «Дія» з медичною системою Helsi. Раніше користувачам необхідно було самостійно шукати медичний заклад, вносити інформацію про сімейного лікаря та проходити додаткові етапи підтвердження. Тепер значна частина даних підтягується автоматично з державних реєстрів.

Також система автоматично пропонує найближчі медичні заклади, які беруть участь у програмі. За оцінками Мінцифри, час оформлення заявки скоротився до кількох хвилин, а кількість необхідних дій зменшилася майже втричі.

Хто може отримати 2000 гривень

Участь у програмі доступна не всім громадянам. Виплата передбачена для людей, які відповідають встановленим критеріям.

Основні вимоги:

вік від 40 років;

наявність чинної декларації із сімейним лікарем;

верифікований податковий номер;

авторизація через «Дію».

Гроші не надходять на звичайну банківську картку. Вони зараховуються на спеціальний рахунок для оплати медичних послуг у межах програми.

Як подати заявку через Дію

Після оновлення процедура стала максимально спрощеною.

Для оформлення потрібно:

відкрити застосунок «Дія»;

перейти до розділу «Послуги»;

обрати сервіс «Скринінг здоров’я 40+»;

перевірити автоматично підтягнуті дані;

підтвердити заявку через BankID або «Дія.Підпис».

Після схвалення кошти мають надійти протягом 24 годин.

На що можна витратити виплату

Програма орієнтована виключно на профілактичну медицину. Отримані кошти можна використати на базові обстеження, які допомагають виявляти захворювання на ранніх стадіях.

Найчастіше учасники програми проходять:

загальний аналіз крові;

електрокардіограму;

перевірку рівня холестерину;

перевірку рівня глюкози;

базові онкологічні скринінги.

Після зарахування коштів громадянин має 30 днів на їх використання. Невикористані гроші автоматично повертаються до бюджету.

Основні параметри програми

Показник Значення Розмір виплати 2000 грн Вік учасників від 40 років Спосіб подання застосунок «Дія» Термін зарахування коштів до 24 годин Строк використання 30 днів Медична система Helsi Кількість учасників понад 2,5 млн осіб

Чому держава спрощує процедуру

За останні роки Україна активно переводить соціальні та медичні послуги в цифровий формат. Спрощення процедури оформлення виплати є частиною стратегії скорочення бюрократичних процедур та підвищення доступності профілактичної медицини.

Для держави рання діагностика означає менші витрати на лікування складних захворювань у майбутньому. Для громадян — можливість пройти необхідні обстеження без додаткових фінансових витрат. Саме тому влада робить акцент на максимальному спрощенні доступу до програми.

Роз’яснення

Чи можна отримати 2000 грн готівкою?

Ні. Кошти перераховуються лише на спеціальний рахунок у межах програми. Використати їх можна виключно для оплати медичних обстежень у закладах-партнерах.

Що буде, якщо не використати гроші протягом 30 днів?

Після завершення встановленого строку невикористані кошти автоматично повертаються до державного бюджету. Повторно використати попереднє нарахування вже не можна.

Чи потрібна декларація із сімейним лікарем?

Так. Це одна з ключових умов участі у програмі. Дані про лікаря тепер автоматично перевіряються через державні реєстри під час оформлення заявки.

Висновок

Оновлення програми «Скринінг здоров’я 40+» зробило оформлення державної виплати на медичні обстеження значно швидшим. Автоматизація через «Дію» та інтеграція з Helsi дозволили скоротити кількість кроків для користувача, а понад 2,5 млн учасників свідчать про високий попит на програму. Для громадян це можливість без додаткових витрат пройти базову діагностику, а для держави — інструмент розвитку профілактичної медицини та раннього виявлення захворювань.