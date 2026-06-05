Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році
2026-05-06    70

Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році

Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату в розмірі 2000 грн на профілактичні медичні обстеження. Міністерство цифрової трансформації у червні 2026 року оновило процедуру подання заявок через застосунок «Дія», скоротивши кількість етапів майже втричі. Зміни стали частиною цифровізації державних послуг і мають прискорити доступ громадян до профілактичної медицини.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» була запущена для стимулювання раннього виявлення серцево-судинних, онкологічних та інших хронічних захворювань. Держава компенсує громадянам витрати на базові обстеження через спеціальний рахунок, а використати кошти можна лише в медичних закладах, які підключені до програми. Станом на червень 2026 року нею вже скористалися понад 2,5 млн українців.

Що змінилося в оформленні виплати

Головне нововведення — інтеграція застосунку «Дія» з медичною системою Helsi. Раніше користувачам необхідно було самостійно шукати медичний заклад, вносити інформацію про сімейного лікаря та проходити додаткові етапи підтвердження. Тепер значна частина даних підтягується автоматично з державних реєстрів.

Також система автоматично пропонує найближчі медичні заклади, які беруть участь у програмі. За оцінками Мінцифри, час оформлення заявки скоротився до кількох хвилин, а кількість необхідних дій зменшилася майже втричі.

Хто може отримати 2000 гривень

Участь у програмі доступна не всім громадянам. Виплата передбачена для людей, які відповідають встановленим критеріям.

Основні вимоги:

  • вік від 40 років;
  • наявність чинної декларації із сімейним лікарем;
  • верифікований податковий номер;
  • авторизація через «Дію».

Гроші не надходять на звичайну банківську картку. Вони зараховуються на спеціальний рахунок для оплати медичних послуг у межах програми.

Як подати заявку через Дію

Після оновлення процедура стала максимально спрощеною.

Для оформлення потрібно:

  • відкрити застосунок «Дія»;
  • перейти до розділу «Послуги»;
  • обрати сервіс «Скринінг здоров’я 40+»;
  • перевірити автоматично підтягнуті дані;
  • підтвердити заявку через BankID або «Дія.Підпис».

Після схвалення кошти мають надійти протягом 24 годин.

На що можна витратити виплату

Програма орієнтована виключно на профілактичну медицину. Отримані кошти можна використати на базові обстеження, які допомагають виявляти захворювання на ранніх стадіях.

Найчастіше учасники програми проходять:

  • загальний аналіз крові;
  • електрокардіограму;
  • перевірку рівня холестерину;
  • перевірку рівня глюкози;
  • базові онкологічні скринінги.

Після зарахування коштів громадянин має 30 днів на їх використання. Невикористані гроші автоматично повертаються до бюджету.

Основні параметри програми

ПоказникЗначення
Розмір виплати2000 грн
Вік учасниківвід 40 років
Спосіб поданнязастосунок «Дія»
Термін зарахування коштівдо 24 годин
Строк використання30 днів
Медична системаHelsi
Кількість учасниківпонад 2,5 млн осіб

Чому держава спрощує процедуру

За останні роки Україна активно переводить соціальні та медичні послуги в цифровий формат. Спрощення процедури оформлення виплати є частиною стратегії скорочення бюрократичних процедур та підвищення доступності профілактичної медицини.

Для держави рання діагностика означає менші витрати на лікування складних захворювань у майбутньому. Для громадян — можливість пройти необхідні обстеження без додаткових фінансових витрат. Саме тому влада робить акцент на максимальному спрощенні доступу до програми.

Роз’яснення

Чи можна отримати 2000 грн готівкою?

Ні. Кошти перераховуються лише на спеціальний рахунок у межах програми. Використати їх можна виключно для оплати медичних обстежень у закладах-партнерах.

Що буде, якщо не використати гроші протягом 30 днів?

Після завершення встановленого строку невикористані кошти автоматично повертаються до державного бюджету. Повторно використати попереднє нарахування вже не можна.

Чи потрібна декларація із сімейним лікарем?

Так. Це одна з ключових умов участі у програмі. Дані про лікаря тепер автоматично перевіряються через державні реєстри під час оформлення заявки.

Висновок

Оновлення програми «Скринінг здоров’я 40+» зробило оформлення державної виплати на медичні обстеження значно швидшим. Автоматизація через «Дію» та інтеграція з Helsi дозволили скоротити кількість кроків для користувача, а понад 2,5 млн учасників свідчать про високий попит на програму. Для громадян це можливість без додаткових витрат пройти базову діагностику, а для держави — інструмент розвитку профілактичної медицини та раннього виявлення захворювань.

2000 грн через Дію, Helsi, виплата 2000 гривень, виплати 2026, виплати українцям, гроші на обстеження, державна допомога, державні виплати, державні програми, Дія виплати, Дія Україна, допомога через Дію, електронна медицина, електронні послуги, здоров’я українців, медична реформа, медичний скринінг, медичні обстеження, медичні послуги Україна, Мінцифри, оформлення допомоги, охорона здоров’я, програма 40+, профілактичний огляд, сімейний лікар, скринінг здоров’я, Скринінг здоров’я 40+, цифрові послуги, цифровізація України, як отримати 2000 грн
Останні новини
Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році

Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році
Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату читать далее
05-06, 16:03
Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот

Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот
Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення читать далее
05-06, 15:58
На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії

На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії
На території Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення бойових дій читать далее
05-06, 15:54
ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку

ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку
У першому кварталі 2026 року економіка єврозони вперше з 2022 читать далее
05-06, 15:51
Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026

Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026
Збірна Іспанії несподівано втратила перемогу в товариському матчі проти Іраку читать далее
05-06, 12:10
За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні

За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні
Порушення правил дорожнього руху в Україні можуть обернутися не лише читать далее
05-06, 12:07
Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями

Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями
Питання пенсійного віку в Україні знову опинилося в центрі уваги читать далее
05-06, 12:03
Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026

Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026
Збірна Франції зазнала несподіваної поразки від Кот-д'Івуару в товариському матчі читать далее
05-06, 12:01
Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині

Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині
У Броварському районі Київської області внаслідок удару по заводу «Яготинське читать далее
05-06, 10:48
Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий

Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий
В Оболонському районі Києва вранці стався вибух на терміналі «Нової читать далее
05-06, 10:45
Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях

Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях
Національна поліція проводить 58 обшуків у 16 областях України в читать далее
05-06, 10:42
У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом

У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом
Міністерство оборони України розглядає можливість масштабного залучення іноземних громадян до читать далее
04-06, 22:03
Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі

Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі
Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ читать далее
04-06, 21:54
У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків

У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт підтримав ідею виключення українських читать далее
04-06, 20:40
У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову

У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову
У Києві 4 червня демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову, який читать далее
04-06, 19:46
5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
5 червня 2026 року — це дата, яка поєднує церковні читать далее
04-06, 19:34
Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
5 червня 2026 року стане днем, коли багато рішень матимуть читать далее
04-06, 19:26
Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини

Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини
Російський літній наступ в Україні навряд чи дозволить Москві досягти читать далее
04-06, 19:15
На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову

На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову
Україна та Угорщина погодили 11 пунктів, які стосуються розширення прав читать далее
04-06, 18:56
Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025

Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025
Адріана Пущак — українська модель, підприємниця та громадська діячка, яка читать далее
04-06, 18:53
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції