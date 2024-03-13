Як оформити лікарняний дистанційно: покрокова інструкція

Українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів цих хвороб і звернутися до лікаря для оформлення лікарняного дистанційно.

Для цього вам потрібно зробити наступні кроки:

1.Зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

2.Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності від електронної системи охорони здоровʼя.

3.МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

4.Тепер чекайте смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.

5.Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Побачити ваш листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.