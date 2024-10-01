Як обійти нові обмеження переказів з карти на карту

З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджуються нові обмеження для власників банківських карток — на здійснення p2p-переказів (з картки на картку, з криптогаманця на картку) більш ніж на 150 тис. грн на місяць.

Але, як пишуть ЗМІ, є кілька винятків та варіантів обходу обмежень:

1. Можна, наприклад, зареєструвати гаманець Trustee. Це прибалтійський проект, який працює в Україні, але не підпадає під обмеження НБУ. Усі розрахунки відбуваються у євро з конвертацією в грн. Картка легко підключається до Google Pay/Apple Pay. Нею можна сплатити як в Україні, так і за кордоном. 5000 € денний ліміт. Можна вільно знімати криптовалюту у банкоматах, купувати криптовалюту. І найголовніше – жодних проблем із фінмоніторингом.

2. Раніше однією з рекомендацій було відкриття безлічі банківських карток у різних банках і в кожному проводити по 150 тис. грн на місяць. Однак зараз НБУ анонсував створення реєстру карток, до якого будуть вноситись дані про кожен рахунок, відкритий людиною. Але є інший шлях обійти обмеження в 150 тисяч – використовувати переклади з IBAN . Це міжнародний номер банківського рахунку з 29 символів, і в цьому випадку грошову проводку здійснюють не міжнародні платіжні системи VISA/MasterCard, як у випадку з p2p та вбиванням 16 цифр на пластиці, а через Систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку. Платежі по IBAN у ліміті 150 тис. грн не враховуватимуться, вони не обмежуються в обсязі. Перекази з IBAN (як відправлення, так і отримання платежу) доступні всім власникам карткових рахунків будь-яких видів.

Щоправда, між IBAN та p2p є відмінність у швидкості проходження платежу – p2p-перекази проводять у лічені секунди, а по IBAN кошти можуть йти по 5-10 хвилин у робочий час (під час операційного дня, який у кожного банку свій) та затягуватись на кілька годин пізно ввечері-вночі або у вихідні. Однак IBAN найчастіше дешевша — зазвичай 0,5% суми проти 1-1,5% за p2p.

3. Якщо офіційні доходи власника картки перевищують 150 тис. грн., потрібно додатково звернутися до свого банку та надати відповідні документи про них (одного проходження фінмоніторингу у минулому недостатньо). У Приватбанку, наприклад, уточнили, що готові розглядати такі папери:

– зарплатну довідку про доходи, витяг за останні 6-12 місяців;

– податкову декларацію про доходи;

– Договори цивільно-правового характеру. Наприклад, якщо ви продали квартиру/машину, отримали спадщину та ін.

– довідки з Пенсійного фонду чи інших органів соцзахисту про великі виплати. Наприклад, у військових це можуть бути виплати за поранення, у їхніх рідних — гробові за загиблого військовослужбовця та інше.

У Приватбанку сказали, що всі документи прийматимуть не лише особисто у відділеннях, а й через свою систему інтернет-банкінгу Приват24.

Після надання документів про доходи банк зможе підняти планку з p2p-переказів зі 150 тис. грн до розміру цього доходу.

4. Якщо власник картки є офіційно зареєстрованим волонтеромабо просто займається зборами донатів за різними напрямками, то йому також потрібно повідомити це банку та надати підтверджуючі документи . Тоді лічильник на 150 тис. грн вимкнуть, і можна буде проводити платежі у вільному режимі без обмежень. У цьому випадку Приватбанку, наприклад, підійдуть такі документи: щодо реєстрації волонтера, співпраці з органами державної влади, військових частин, благодійними фондами (листи з цих організацій), або заяви про проведення окремих зборів з інформацією із соцмереж із зазначенням термінів зборів, цілей і напрямками використання коштів, які банк згодом контролюватиме — гроші не можна буде вільно перевести в готівку.

5. Без обмежень можна переказувати гроші між своїми власними рахунками , але важливо пам’ятати, що йдеться про свої рахунки в одному банку . Якщо кидати кошти, наприклад, із Привату на monobank, то перерахування зарахують у 150 тис. грн.