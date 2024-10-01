Як обійти нові обмеження переказів з карти на карту
2024-01-10    300

Як обійти нові обмеження переказів з карти на карту

З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджуються нові обмеження для власників банківських карток — на здійснення p2p-переказів (з картки на картку, з криптогаманця на картку) більш ніж на 150 тис. грн на місяць.

Але, як пишуть ЗМІ, є кілька винятків та варіантів обходу обмежень:

1. Можна, наприклад, зареєструвати гаманець Trustee. Це прибалтійський проект, який працює в Україні, але не підпадає під обмеження НБУ. Усі розрахунки відбуваються у євро з конвертацією в грн. Картка легко підключається до Google Pay/Apple Pay. Нею можна сплатити як в Україні, так і за кордоном. 5000 € денний ліміт. Можна вільно знімати криптовалюту у банкоматах, купувати криптовалюту. І найголовніше – жодних проблем із фінмоніторингом.

2. Раніше однією з рекомендацій було відкриття безлічі банківських карток у різних банках і в кожному проводити по 150 тис. грн на місяць. Однак зараз НБУ анонсував створення реєстру карток, до якого будуть вноситись дані про кожен рахунок, відкритий людиною. Але є інший шлях обійти обмеження в 150 тисяч – використовувати переклади з IBAN . Це міжнародний номер банківського рахунку з 29 символів, і в цьому випадку грошову проводку здійснюють не міжнародні платіжні системи VISA/MasterCard, як у випадку з p2p та вбиванням 16 цифр на пластиці, а через Систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку. Платежі по IBAN у ліміті 150 тис. грн не враховуватимуться, вони не обмежуються в обсязі. Перекази з IBAN (як відправлення, так і отримання платежу) доступні всім власникам карткових рахунків будь-яких видів.

Щоправда, між IBAN та p2p є відмінність у швидкості проходження платежу – p2p-перекази проводять у лічені секунди, а по IBAN кошти можуть йти по 5-10 хвилин у робочий час (під час операційного дня, який у кожного банку свій) та затягуватись на кілька годин пізно ввечері-вночі або у вихідні. Однак IBAN найчастіше дешевша — зазвичай 0,5% суми проти 1-1,5% за p2p.

3. Якщо офіційні доходи власника картки перевищують 150 тис. грн., потрібно додатково звернутися до свого банку та надати відповідні документи про них (одного проходження фінмоніторингу у минулому недостатньо). У Приватбанку, наприклад, уточнили, що готові розглядати такі папери:

– зарплатну довідку про доходи, витяг за останні 6-12 місяців;

– податкову декларацію про доходи;

– Договори цивільно-правового характеру. Наприклад, якщо ви продали квартиру/машину, отримали спадщину та ін.

– довідки з Пенсійного фонду чи інших органів соцзахисту про великі виплати. Наприклад, у військових це можуть бути виплати за поранення, у їхніх рідних — гробові за загиблого військовослужбовця та інше.

У Приватбанку сказали, що всі документи прийматимуть не лише особисто у відділеннях, а й через свою систему інтернет-банкінгу Приват24.

Після надання документів про доходи банк зможе підняти планку з p2p-переказів зі 150 тис. грн до розміру цього доходу.

4. Якщо власник картки є офіційно зареєстрованим волонтеромабо просто займається зборами донатів за різними напрямками, то йому також потрібно повідомити це банку та надати підтверджуючі документи . Тоді лічильник на 150 тис. грн вимкнуть, і можна буде проводити платежі у вільному режимі без обмежень. У цьому випадку Приватбанку, наприклад, підійдуть такі документи: щодо реєстрації волонтера, співпраці з органами державної влади, військових частин, благодійними фондами (листи з цих організацій), або заяви про проведення окремих зборів з інформацією із соцмереж із зазначенням термінів зборів, цілей і напрямками використання коштів, які банк згодом контролюватиме — гроші не можна буде вільно перевести в готівку.

5. Без обмежень можна переказувати гроші між своїми власними рахунками , але важливо пам’ятати, що йдеться про свої рахунки в одному банку . Якщо кидати кошти, наприклад, із Привату на monobank, то перерахування зарахують у 150 тис. грн.

обмеження 150 тис грн, обмеження p2p-переказів, обмеження перказів з карти на карту
Останні новини
Пенсіонери можуть залишитись без грошей

Пенсіонери можуть залишитись без грошей
Уряд України планує у 2025 році вилучити з рахунків кошти читать далее
02-10, 06:31
Hamster Kombat: 93,95% токенів зберігаються на п’яти гаманцях

Hamster Kombat: 93,95% токенів зберігаються на п’яти гаманцях
Колись яскрава зірка на горизонті криптовалютного світу, Hamster Kombat (HMSTR) читать далее
02-10, 06:16
На облік в ТЦК доведеться ставати вже у 17 років

На облік в ТЦК доведеться ставати вже у 17 років
Кабмін вніс до ради законопроект, яким хоче зобов'язати призовників у читать далее
02-10, 06:12
Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу

Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу
Кабмін змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Уряд хоче збільшити читать далее
02-10, 06:08
Ціни на електроенергію в Україні знову зростуть

Ціни на електроенергію в Україні знову зростуть
Нацкомісія з тарифів схвалила підвищення граничних цін на електроенергію, повідомляє читать далее
02-10, 06:06
Як обійти нові обмеження переказів з карти на карту

Як обійти нові обмеження переказів з карти на карту
З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджуються нові обмеження читать далее
01-10, 02:30
Як отримати відстрочку у Резерв+

Як отримати відстрочку у Резерв+
Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», читать далее
28-09, 08:30
Штраф від ТЦК та СП: як дізнатися про відкрите виконавче провадження?

Штраф від ТЦК та СП: як дізнатися про відкрите виконавче провадження?
Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито читать далее
27-09, 01:26
Марина Безрукова з Агентства оборонних закупівель “нагріла руки” на БПЛА?

Марина Безрукова з Агентства оборонних закупівель “нагріла руки” на БПЛА?
Війна в Україні змушує розбудовувати життя не лише пересічних українців. читать далее
25-09, 01:09
Суд визнав звільнення Павла Савчука незаконним: подробиці конфлікту з керівництвом “Укрнафти”

Суд визнав звільнення Павла Савчука незаконним: подробиці конфлікту з керівництвом “Укрнафти”
18 вересня 2024 року Лохвицький районний суд Полтавської області ухвалив читать далее
24-09, 06:56
Бусифікація чоловіків від 50 років заборонена: директива 116/2/1/21409

Бусифікація чоловіків від 50 років заборонена: директива 116/2/1/21409
Бусифікація (примусове запихування в бус для відправки у ТЦК) чоловіків читать далее
23-09, 06:35
Нова тапалка Primex PricePulse: вгадайте курс криптовалют

Нова тапалка Primex PricePulse: вгадайте курс криптовалют
У Телеграм з'явилася нова тапалка від Primex PricePulse, в якій читать далее
22-09, 05:52
Графік шкільних канікул на 2024-2025 рік

Графік шкільних канікул на 2024-2025 рік
Є зміни у графіку шкільних канікул 2024 - 2025 років. читать далее
22-09, 11:58
TapSwap: скоро лістинг, встигніть забрати свої гроші

TapSwap: скоро лістинг, встигніть забрати свої гроші
Популярна тапалка у Телеграм TapSwap, яка налічує понад 15 мільйонів читать далее
21-09, 11:50
BlackRock назвав BTC “захистом від інфляції та девальвації”

BlackRock назвав BTC “захистом від інфляції та девальвації”
Найбільша американська інвестиційна компанія BlackRock назвала біткоін унікальним інструментом диверсифікації читать далее
20-09, 09:14
Криптогра TON Station: зберіть свої токени SOON

Криптогра TON Station: зберіть свої токени SOON
Команда Sidus Heroes створила власну гру на блокчейні TON із читать далее
20-09, 09:09
Які документи повинні бути у співробітників ТЦК при врученні повісток?

Які документи повинні бути у співробітників ТЦК при врученні повісток?
Співробітники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у читать далее
20-09, 11:15
“Укрпошта” розіслала перші 6000 повісток до ТЦК

“Укрпошта” розіслала перші 6000 повісток до ТЦК
"Укрпошта" розіслала перші 6000 повісток без участі ТЦК. На кого читать далее
18-09, 10:36
Підвищення військового збору до 5% стосуватиметься банківських депозитів

Підвищення військового збору до 5% стосуватиметься банківських депозитів
Учорашнє ухвалення Верховною Радою податкового законопроекту №11416-д спровокувало новий переполох читать далее
18-09, 04:26
Фурнитура для чемоданов: как выбрать качественную?

Фурнитура для чемоданов: как выбрать качественную?
При интенсивной эксплуатации чемодана часто изнашиваются колеса, ручки, ножки и читать далее
18-09, 10:51
Теги
Китай Київ НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація спорт фільм штраф