Як листуватися з податковою зі смартфона: роз’яснення

Мобільний застосунок «Моя податкова» від ДПС доступний користувачам, його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.
«Моя податкова» – простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.
Користувачі можуть надсилати листи та звернення до контролюючого органу через мобільний застосунок «Моя податкова».
Така можливість доступна у розділі «Послуги».
Отже, щоб надіслати лист податківцям, потрібно:
▪️ обрати «Надіслати лист до ДПС»;
▪️ обрати контролюючий орган;
▪️ зазначити тип, тематику та короткий зміст листа;
▪️ прикріпити лист в електронному вигляді розміром до 5 Мб (файл або фото);
▪️ підписати та надіслати.
Таким чином, користувачі можуть надсилати звернення через застосунок «Моя податкова».