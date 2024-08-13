Як листуватися з податковою зі смартфона: роз’яснення

Мобільний застосунок «Моя податкова» від ДПС доступний користувачам, його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.

«Моя податкова» – простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

Користувачі можуть надсилати листи та звернення до контролюючого органу через мобільний застосунок «Моя податкова».

Така можливість доступна у розділі «Послуги».

Отже, щоб надіслати лист податківцям, потрібно:

▪️ обрати «Надіслати лист до ДПС»;

▪️ обрати контролюючий орган;

▪️ зазначити тип, тематику та короткий зміст листа;

▪️ прикріпити лист в електронному вигляді розміром до 5 Мб (файл або фото);

▪️ підписати та надіслати.

Таким чином, користувачі можуть надсилати звернення через застосунок «Моя податкова».