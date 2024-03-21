Як і коли сіяти петунію?
2024-21-03    122

Як і коли сіяти петунію?

Петунія – це вродлива рослина, яка чудово прикрашає наші сади, балкони та клумби яскравими квітами. Щоб отримати багатоцвітучі та здорові рослини, важливо дотримуватися правильного часу та методів сіяння. Давайте розглянемо, як і коли краще сіяти петунію.

Коли сіяти петунію

  1. Вимоги до температури: Петунія – теплолюбна рослина, тому для сіяння необхідно очікувати, поки земля прогріється до відповідної температури. Зазвичай це відбувається в квітні-травні, коли морози вже минули.
  2. Передостанній місяць весни: Для раннього цвітіння та забезпечення сильних рослин рекомендується сіяти петунію в кінці квітня або на початку травня. Це дозволить рослинам належним чином закріпитися перед пересадкою в відкритий грунт.
  3. Погодні умови: Обирайте дні для сіяння, коли прогнозується стабільна та тепла погода. Сильні морози або зливи можуть пошкодити ніжні сходи петунії.

Як сіяти петунію

  1. Підготовка грунту: Перед сіянням петунії важливо підготувати ґрунт. Використовуйте розслаблену та добре дреновану підґрунтову суміш для кращого росту та розвитку рослин.
  2. Глибина сівалки: Сійте насіння петунії поверхнево, не заляшаючи їх під землею. Петунія потребує світла для проростання, тому легке притиснення насіння в грунт є достатнім.
  3. Полив: Після сівалки обов’язково полийте грунт легким і рівномірним поливом. Уникайте пересихання або пере-зволоження ґрунту.
  4. Утримання тепла: Для кращого проростання і забезпечення тепла використовуйте тепличку або плівковий матеріал, щоб створити сприятливі умови для росту.
  5. Пересадка: Після того, як сходи петунії стануть міцними і відформують 2-3 справжні листочки, їх можна пересадити в окремі горщики або відкритий грунт.

Правильне сіяння петунії – це перший крок до створення квітучого та красивого саду.

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