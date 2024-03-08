Як і коли садити піони?

Піони – це квіти, які вражають своєю красою та ароматом. Їх великі та яскраві квіти роблять сад чарівним та привабливим. Щоб отримати багато квітів піонів у вашому саду, важливо правильно обрати час для посадки.

Найкращий час для саджання піонів – це осінь. Це може бути вересень або жовтень, коли ґрунт ще теплий, а рослини мають час прижитися до зими.

Важливо вибрати сонячне місце для посадки піонів, оскільки вони потребують багато світла для росту та цвітіння.

Перед посадкою піони слід добре підготувати ґрунт, додавши компост або перегной. Розмістіть рослини на відстані близько 3 футів одна від одної, щоб вони мали достатньо місця для росту. Глибина посадки піонів повинна бути такою, щоб коренева шийка рослин була приблизно на глибині 2-3 дюйми від поверхні ґрунту.

Після посадки піони потребують регулярного поливу, особливо у перший рік після посадки. Також важливо внесення добрив для підживлення рослин.

Пам’ятайте, що піони можуть цвісти протягом багатьох років, тому правильний догляд за ними допоможе вам насолоджуватися їх красою протягом тривалого часу.