Яйця допамагають схуднути
2024-25-02    52

Яйця допамагають схуднути

Якщо ви хочете схуднути, яйця можуть стати головним варіантом сніданку, обіду або вечері.

Дієтолог Емі Гудсон розповіла, як вживання яєць впливає на талію та як їсти їх із задоволенням, щоб схуднути, пише Eatthis. Якщо ви хочете позбутися жиру на животі або по всьому тілу, яйця – чудовий варіант з високим вмістом білка. “Білок насичує більше, ніж вуглеводи або жири, що може допомогти контролювати апетит і знизити загальне споживання калорій”, – пояснила Гудсон.

При цьому дієтолог зазначила, що з яйцями, як і з будь-якою іншою їжею, краще не переборщувати.

“Вживання занадто великої кількості практично будь-якої їжі, здорової та багатої поживними речовинами чи ні, може завдати шкоди вашій талії”, – сказала фахівець.

схуднення, яйця
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