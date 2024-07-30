Яблука небезпечні для здоров’я?

Лікар-гастроентеролог Людмила Сухорукова розповіла про небезпеку яблук.

Їсти ці фрукти краще максимально свіжими – тоді в них більше вітаміну С. Різати яблуко на шматочки не варто – подрібнення знижує кількість аскорбінки.

І, нарешті, краще вживати фрукт зі шкіркою. Можна навіть їсти разом із кісточками, в яких є йод, а також глікозид амігдалін, який вважається протираковим вітаміном В17.

Надмірна кількість яблук може загострити коліт, виразку та гастрит або спровокувати запалення у жовчному міхурі, тому більше двох фруктів на день краще не вживати.

Можливі й проблеми із зубною емаллю.

Тому лікарі рекомендують після поїдання яблука прополоскати рот водою.