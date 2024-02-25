Windows буде оновлюватися без перезавантаження
2024-25-02    52

Windows буде оновлюватися без перезавантаження

Користувачі вже звикли, що оновлення будь-якої версії Windows вимагає перезавантаження різної тривалості для застосування змін. Microsoft прийняла рішення позбутися цього застарілого підходу.

Профільний портал Windows Central повідомляє, що в тестовій збірці Windows 11 Dev Build 26058 з’явився механізм hot patching для встановлення оновлень операційної системи без перезавантаження комп’ютера.

Таким чином, усі нововведення в ОС реалізовуватимуться миттєво.

Утім, як стверджують у Microsoft, перезавантажуватися після оновлень все ж інколи доведеться, зокрема, коли виходять більш крупні апдейти. Однак, за “ідеального розкладу” користувачеві знадобиться перезавантажувати систему заради оновлень тільки 4 рази на рік.

Windows
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