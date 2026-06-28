WBC визначила нового чемпіона після відмови Усика від титулу

Всесвітня боксерська рада (WBC) визначила подальшу долю чемпіонського поясу в надважкій вазі після того, як український боксер Олександр Усик відмовився від титулу. Організація вирішила передати звання чемпіона непереможному німецькому суперважковаговику Агіту Кабаєлу, який мав статус обов’язкового претендента. Рішення ухвалили після завершення процедури щодо обов’язкового захисту пояса, про яку раніше повідомляла WBC.

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Перед цим боксерська організація встановила сторонам крайній термін до 30 червня для досягнення домовленості про проведення чемпіонського бою. WBC попередила, що у разі відмови Усика від обов’язкового захисту пояс буде звільнений. Після того як українець залишив вакантним титул, організація визначила нового володаря чемпіонського звання серед спортсменів, які перебували у верхній частині рейтингу.

Агіт Кабаєл підходив до цього рішення у статусі офіційного претендента WBC. Німецький боксер залишається непереможеним на професійному рингу та протягом останніх років стабільно входив до числа провідних представників суперважкої ваги. Саме його позиція в рейтингу зробила Кабаєла першим кандидатом на отримання вакантного чемпіонського титулу після відмови Усика.

Для самого Усика це рішення означає завершення чергового етапу кар’єри, під час якого він володів одразу кількома головними чемпіонськими поясами. Українець увійшов в історію світового боксу як перший спортсмен, якому вдалося тричі стати абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних титулів. Уперше він досяг цього результату в першій важкій вазі у 2018 році, а згодом двічі повторив історичне досягнення вже у суперважкому дивізіоні — у 2024 та 2025 роках.

Після відмови від поясів WBC, WBA та IBF у боксерській спільноті почали активно обговорювати подальші кроки українця. Одним із перших із пропозицією виступив нідерландський боєць Ріко Верхувен, який заявив про бажання провести реванш з Усиком. У травні 2026 року спортсмени вже зустрічалися в Єгипті, де українець здобув перемогу в напруженому поєдинку, зберігши статус одного з найсильніших представників світового боксу.

Передача титулу Кабаєлу відкриває новий етап у суперважкій вазі. Зміна чемпіона без проведення поєдинку вплине на конфігурацію рейтингу WBC та визначить нових претендентів на чемпіонські бої. Очікується, що найближчим часом організація оголосить подальший календар захистів титулу та можливих суперників нового чемпіона.

Попри звільнення поясів, Усик залишається одним із найуспішніших боксерів сучасності завдяки своїм історичним досягненням у двох вагових категоріях. Його рішення відмовитися від чемпіонських титулів фактично завершило епоху абсолютного домінування українця в суперважкій вазі та водночас відкрило можливість для появи нового чемпіона світу за версією WBC.