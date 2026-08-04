Взимку відключення світла в Україні можуть тривати до 20 годин на добу
2026-04-08    62

Взимку відключення світла в Україні можуть тривати до 20 годин на добу

Під час опалювального сезону 2026–2027 років тривалість відключень електроенергії в окремі дні може сягати від 8–14 годин, а за найгіршого сценарію — до 20 годин на добу. Такі оцінки оприлюднили експерти, аналізуючи можливий вплив подальших російських ударів по енергетичній інфраструктурі, погодні умови та темпи підготовки енергосистеми до зими. Найбільші ризики пов’язують із поєднанням масштабних атак і тривалих морозів.

За базовим сценарієм, якщо атаки на енергетичні об’єкти триватимуть на нинішньому рівні, а взимку встановляться періоди сильних холодів, побутові споживачі можуть зіткнутися з графіками відключень тривалістю від восьми до чотирнадцяти годин на добу. Для промислових підприємств та бізнесу можуть застосовуватися окремі обмеження споживання електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми.

Песимістичний сценарій передбачає одночасний вплив масованих ударів по енергетичній інфраструктурі та морозів на рівні мінус 10–20 градусів. За таких умов електропостачання, за оцінками експертів, може здійснюватися лише протягом чотирьох-восьми годин на добу. У цьому випадку фактично можуть діяти не графіки відключень, а графіки подачі електроенергії, а також зросте ризик каскадних аварій в енергосистемі.

Окрему увагу фахівці звертають на стан систем теплопостачання. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає, що одним із найбільш уразливих напрямів може стати централізоване опалення. За його оцінкою, у разі виведення з ладу київських теплоелектроцентралей близько 25% житлового фонду столиці, або приблизно 2,5 тисячі багатоквартирних будинків, можуть залишитися без резервної схеми теплопостачання.

Експерти також звертають увагу на рівень готовності регіонів до осінньо-зимового періоду. За їхніми оцінками, середній показник виконання так званих планів стійкості наразі не перевищує 50%. При цьому частина документів, як стверджують фахівці, була підготовлена без повного технічного аналізу стану критичної інфраструктури, що може вплинути на ефективність реагування у разі надзвичайних ситуацій.

Водночас розглядається і більш сприятливий сценарій. Якщо погодні умови залишатимуться відносно м’якими, ремонтні роботи на енергетичних об’єктах будуть завершені вчасно, а масштабних нових атак не відбудеться, відключення можуть бути мінімальними або обмежуватися кількома годинами у періоди пікового навантаження вранці та ввечері.

Після початку повномасштабної війни енергетична система неодноразово зазнавала масованих ударів, що призводило до дефіциту генеруючих потужностей і необхідності застосування графіків обмеження споживання. Протягом останніх сезонів енергетичні компанії проводили аварійні та планові ремонти, відновлювали обладнання і посилювали захист ключових об’єктів, однак значна частина інфраструктури залишається потенційною ціллю для нових атак.

Підготовка до опалювального сезону включає накопичення запасів палива, ремонт генеруючих потужностей, модернізацію мереж і створення резервних джерел живлення для об’єктів критичної інфраструктури. Остаточний сценарій проходження зими залежатиме від безпекової ситуації, погодних умов, темпів відновлення енергетичних об’єктів та здатності енергосистеми компенсувати можливі втрати потужності.

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