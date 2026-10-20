Взимку в Україні можливе подорожчання овочів і молочних продуктів
2026-20-10    152

Взимку в Україні можливе подорожчання овочів і молочних продуктів

В Україні взимку 2026–2027 років можуть зрости ціни на цибулю та моркву через ризики скорочення запасів, нестабільні погодні умови й високі витрати на зберігання та перевезення. Найбільший тиск на вартість овочів тривалого зберігання може виникнути вже у грудні, коли пропозиція почне залежати від обсягів зібраного врожаю та якості продукції, закладеної на складах.

Ризики сезонного подорожчання пов’язані з кількома чинниками. Серед них — зміни погодних умов під час вирощування, скорочення посівних площ під окремими культурами та витрати на транспортування продукції. Якщо сформованих запасів виявиться недостатньо для задоволення зимового попиту, продавці можуть переглядати ціни залежно від доступних обсягів товару.

Цибуля та морква належать до овочів, які за належних умов можна зберігати протягом кількох місяців після збирання врожаю. Однак тривалість зберігання залежить від температури, вологості, вентиляції та якості самої продукції. Під час зберігання частина овочів втрачається через псування, що також скорочує обсяг товару, доступного для продажу взимку.

Додаткове навантаження на ціни створює вартість складської інфраструктури. Підприємствам необхідно оплачувати електроенергію, обслуговування обладнання та перевезення продукції до торговельних мереж. За умов високих витрат зберігання ціна овочів може збільшуватися навіть без різкого скорочення врожаю, особливо якщо виробники та оптові постачальники закладають додаткові витрати у вартість товару.

Окремим чинником залишається логістика. Перебої з перевезеннями, подорожчання пального або складнощі з доставкою продукції між регіонами можуть впливати на наявність овочів у торговельних мережах. Якщо одночасно скоротяться запаси та зростуть транспортні витрати, ризик короткострокового дефіциту збільшиться. Водночас конкретні масштаби можливого подорожчання залежать від фактичної пропозиції та попиту, тому визначити відсоток зростання цін без додаткових ринкових даних неможливо.

Потенційне подорожчання не обмежується овочевим сегментом. У молочній галузі виробники стикаються зі збільшенням витрат на корми, енергоносії та транспортування. Узимку виробництво молока традиційно зазнає сезонних змін, що може впливати на собівартість переробки та пропозицію готової продукції. Серед товарів, ціни на які можуть опинитися під тиском, називають вершкове масло, тверді сири та вершки.

Для молочної продукції важливими залишаються не лише обсяги сировини, а й витрати на її переробку, пакування та доставку до магазинів. Якщо виробнича собівартість зростатиме швидше, ніж продуктивність господарств, частина додаткових витрат може перейти в роздрібні ціни. Проте масштаби такого впливу залежатимуть від ситуації на внутрішньому ринку, конкуренції між виробниками та купівельного попиту.

На відміну від сезонних овочів, молочні продукти залежать від безперервності виробничого циклу. Молоко необхідно регулярно отримувати й переробляти, а перебої з електропостачанням або транспортуванням можуть ускладнювати роботу підприємств. Тому для молочного сектору важливими залишаються стабільність енергопостачання та контроль витрат на виробництво.

Для споживачів основним показником ситуації стане динаміка роздрібних цін у листопаді та грудні. Якщо пропозиція цибулі й моркви буде достатньою, сезонне зростання може виявитися обмеженим. Якщо ж запаси скоротяться, а витрати на зберігання та доставку залишатимуться високими, ціни можуть збільшитися сильніше. Аналогічно в молочному сегменті остаточний вплив залежатиме від вартості сировини та виробничих витрат.

молочна продукція, морква, новини України, продовольчий ринок, цибуля, ціни
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