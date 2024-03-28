Вже скоро ціна на BTC злетить у небо

Залишається дедалі менше часу до того моменту, коли попит на BTC перевищить його пропозицію. Про це йдеться у новому аналітичному дослідженні CryptoQuant.

Цього року попит на головну криптовлюту різко зріс завдяки BTC-ETF. На думку аналітиків, він починає давати знати про себе, і динаміка пропозиції зміниться не пізніше ніж у І кварталі 2025 року.

“Рекордний попит на BTC у поєднанні зі зниженням ліквідності на стороні пропозиції призвели до того, що ліквідні запаси BTC впали до найнижчого рівня”, – йдеться у звіті.

За оцінками фахівців, поточного запасу ліквідності на стороні пропозиції BTC достатньо лише для покриття попиту протягом 12 місяців, якщо він зростатиме поточними темпами.