Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026
2026-28-06    78

Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026

28 червня після завершення заключних матчів групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу стали відомі всі 32 учасники плейоф та сформувалася повна сітка турніру до фіналу. Останні путівки до стадії 1/16 фіналу розіграли команди груп J, K та L, після чого визначилися не лише переможці квартетів, а й остаточний список найкращих збірних, які посіли треті місця.

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У групі J максимальний результат продемонструвала Аргентина. Чинний чемпіон світу завершив груповий етап із дев’ятьма очками після трьох перемог, останньою з яких став успіх у матчі проти Йорданії. Другу пряму путівку здобула Австрія, яка у драматичному поєдинку зіграла внічию з Алжиром — 3:3. Завдяки набраному очку алжирська збірна також продовжить виступ на турнірі, увійшовши до переліку найкращих команд, що фінішували третіми.

Не менш напруженою виявилася боротьба у квартеті K. Колумбія завершила груповий етап на першому місці після безгольової нічиєї з Португалією. Португальська команда також без проблем кваліфікувалася до стадії плейоф із другої позиції. Третім представником групи стала збірна Демократичної Республіки Конго, яка в останньому турі обіграла Узбекистан із рахунком 3:1. Для африканської команди це перший в історії вихід до стадії матчів на вибування чемпіонату світу.

У квартеті L перемогу в групі здобула Англія, яка в останньому турі впевнено переграла Панаму з рахунком 2:0 та завершила груповий етап із сімома очками. Друге місце посіла Хорватія, яка перемогла Гану — 2:1. Попри поразку, ганська збірна також пробилася до плейоф, оскільки її показники дозволили увійти до числа найкращих третіх команд турніру. Таким чином, усі три останні групи делегували до 1/16 фіналу по три збірні.

Після підрахунку рейтингу третіх місць останньою командою, яка не змогла продовжити боротьбу, став Іран. Саме іранська збірна залишилася за межею плейоф, поступившись конкурентам за додатковими показниками. Таким чином остаточно сформувався склад учасників першого раунду матчів на вибування.

До плейоф вийшли Мексика та Південна Африка з групи A, Швейцарія, Канада і Боснія та Герцеговина з групи B, Бразилія та Марокко з групи C, США, Австралія і Парагвай із групи D, Німеччина, Кот-д’Івуар та Еквадор із групи E, Нідерланди, Японія і Швеція з групи F, Бельгія та Єгипет із групи G, Іспанія і Кабо-Верде з групи H, Франція, Норвегія та Сенегал із групи I, Аргентина, Австрія та Алжир із групи J, Колумбія, Португалія і ДР Конго з групи K, а також Англія, Хорватія та Гана з групи L.

Одразу після завершення групового етапу стала відома й повна сітка плейоф. Уже 28 червня відбудеться перший матч 1/16 фіналу, в якому Канада зустрінеться з Південною Африкою. Серед центральних протистоянь першого раунду також виділяються матчі Бразилія — Японія, Німеччина — Парагвай, Англія — ДР Конго, Португалія — Хорватія, Аргентина — Кабо-Верде, Колумбія — Гана та Іспанія — Австрія. Переможці цих зустрічей продовжать боротьбу за вихід до фіналу світової першості.

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