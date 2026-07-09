Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу-2026
2026-09-07    116

Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу-2026

На чемпіонаті світу з футболу 2026 року завершилися матчі 1/8 фіналу, за підсумками яких стали відомі всі учасники чвертьфінальної стадії турніру. За вихід до півфіналу поборються збірні Марокко, Франції, Норвегії, Англії, Іспанії, Бельгії, Аргентини та Швейцарії. Останнім учасником 1/4 фіналу стала збірна Швейцарії, яка 7 липня здолала Колумбію в серії післяматчевих пенальті.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026ДатаЧас (за Києвом)
Франція — Марокко9 липня23:00
Іспанія — Бельгія10 липня22:00
Норвегія — Англія12 липня00:00
Аргентина — Швейцарія12 липня04:00

Збірна Франції вийшла до чвертьфіналу після мінімальної перемоги над Парагваєм із рахунком 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі забив Кіліан Мбаппе, реалізувавши пенальті. Наступним суперником французів стане Марокко, яке впевнено переграло Канаду з рахунком 3:0. Матч між командами відбудеться 9 липня.

Ще одну чвертьфінальну пару сформували Іспанія та Бельгія. Іспанці здобули перемогу над Португалією з рахунком 1:0 завдяки голу, забитому в компенсований до другого тайму час. Бельгійська збірна у своєму матчі не залишила шансів США, перемігши з рахунком 4:1. Їхня зустріч у 1/4 фіналу запланована на 10 липня.

Однією з головних сенсацій плейоф стала збірна Норвегії, яка вперше у своїй історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу. Скандинави перемогли п’ятиразових чемпіонів світу — збірну Бразилії — з рахунком 2:1. Обидва голи норвежців забив Ерлінг Голанд. За путівку до півфіналу команда зіграє проти Англії, яка в напруженому матчі здолала Мексику з рахунком 3:2.

Чинний чемпіон світу Аргентина також продовжив боротьбу за титул. У поєдинку проти Єгипту аргентинці поступалися з різницею у два м’ячі, однак змогли переломити перебіг гри та здобути перемогу з рахунком 3:2. У чвертьфіналі команда зустрінеться зі Швейцарією, яка вперше за тривалий час дісталася цієї стадії світової першості.

Організатори турніру вже затвердили розклад матчів 1/4 фіналу. 9 липня зіграють Франція та Марокко, 10 липня відбудеться поєдинок Іспанії та Бельгії. У ніч на 12 липня за київським часом Норвегія зустрінеться з Англією, а завершить чвертьфінальну стадію матч Аргентини та Швейцарії.

За підсумками 1/8 фіналу всі три країни-господарки чемпіонату світу достроково завершили виступи на домашньому турнірі. США вибули після поразки від Бельгії, Мексика поступилася Англії, а Канада не змогла подолати Марокко. Таким чином, жоден із господарів мундіалю не зумів пробитися до числа восьми найсильніших збірних.

У списку найкращих бомбардирів турніру лідирує Ліонель Мессі. На рахунку капітана збірної Аргентини вісім забитих м’ячів. Найближчими переслідувачами залишаються Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд, які відзначилися по сім разів. Саме виступи цих футболістів багато в чому визначають результати своїх команд на вирішальній стадії чемпіонату світу.

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