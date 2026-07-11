Виїхавших через систему «Шлях» можуть зобов’язати повернутися в Україну
2026-11-07    132

Виїхавших через систему «Шлях» можуть зобов’язати повернутися в Україну

У Верховній Раді України триває розгляд урядового законопроєкту №13673, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил виїзду під час дії мобілізаційних обмежень. Документ, внесений Кабінетом Міністрів України, пропонує механізм, за яким громадяни, які законно виїхали за кордон, але не повернулися у визначений строк, можуть отримати офіційну вимогу повернутися в Україну. У разі її невиконання законопроєкт передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності.

Однією з ключових новацій законодавчої ініціативи є переведення незаконного перетину державного кордону або спроби такого перетину з метою ухилення від мобілізації з категорії адміністративних правопорушень до кримінальних злочинів. Якщо документ буде ухвалений у нинішній редакції, відповідні зміни можуть бути внесені до Кримінального кодексу України.

Окремий блок законопроєкту стосується військовозобов’язаних громадян, які виїхали за межі України на законних підставах, однак не повернулися після завершення дозволеного строку перебування за кордоном. Ініціатива передбачає, що підставою для кримінальної відповідальності може стати не сам факт виїзду, а невиконання офіційної вимоги держави про повернення після її отримання.

Законопроєкт пропонує механізм, відповідно до якого компетентний орган надсилатиме громадянину повідомлення із вимогою прибути в Україну у встановлений термін. Якщо після отримання такого повідомлення особа проігнорує вимогу без передбачених законом підстав, це може розглядатися як окреме правопорушення із відповідними правовими наслідками.

Передбачені документом санкції включають штрафи від 119 тисяч до 170 тисяч гривень. Крім фінансового покарання, залежно від обставин справи може застосовуватися позбавлення волі строком до трьох років, а в окремих випадках — від трьох до п’яти років. Остаточний перелік складів злочинів та видів покарання визначатиметься після проходження законопроєктом усіх стадій парламентського розгляду.

У центрі суспільної дискусії опинилося питання щодо поширення майбутніх норм на громадян, які залишили Україну до набрання законом чинності. Конституція України у статті 58 встановлює принцип незворотності дії закону в часі, якщо нові норми погіршують становище особи. Саме тому запропонована модель ґрунтується не на даті виїзду, а на можливому невиконанні вимоги про повернення, яка може бути направлена вже після набрання законом чинності.

Насамперед зміни можуть стосуватися осіб, які виїхали за кордон через державну інформаційну систему «Шлях». Саме ця категорія громадян перебуває в державних реєстрах, оскільки оформлення виїзду здійснювалося за офіційною процедурою. Йдеться, зокрема, про водіїв міжнародних перевезень, волонтерів, представників релігійних організацій та інших осіб, які отримували дозвіл на тимчасовий виїзд у межах роботи цієї системи.

На цей момент законопроєкт №13673 перебуває на стадії розгляду у Верховній Раді. Для набуття чинності документ має бути підтриманий народними депутатами, підписаний Президентом України та офіційно оприлюднений. До завершення законодавчої процедури його положення можуть бути змінені або доопрацьовані під час підготовки до другого читання.

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