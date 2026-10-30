Висновки ВЛК та роботу ТЦК контролюватимуть суворіше, – наказ

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий 30 жовтня підписав наказ про посилення контролю за військово-лікарськими комісіями при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Документ передбачає регулярні перевірки медичних висновків, нагляд за оформленням направлень на огляд і персональну відповідальність лікарів за фіктивні або недбало підготовлені документи. Зміни мають допомогти не допускати до служби людей, стан здоров’я яких не дозволяє виконувати військові обов’язки.

Про підписання наказу повідомив представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій. За його словами, нові заходи охоплюють не лише перевірку окремих рішень ВЛК, а й комплексне вдосконалення процедури медичного огляду військовозобов’язаних.

У Збройних силах запроваджують постійний моніторинг висновків військово-лікарських комісій. Уповноважені органи оцінюватимуть обґрунтованість встановлених діагнозів і рішень щодо придатності до служби, а за виявленими порушеннями проводитимуть інспекції.

Особливу увагу приділятимуть ситуаціям, коли громадянина спочатку визнавали придатним до військової служби, але згодом встановлювали його непридатність через захворювання, не пов’язані з виконанням військових обов’язків. Окремо перевірятимуть медичні огляди людей із хронічними хворобами, які можуть загостритися під час перших місяців служби.

За фіктивні медичні документи або недбале оформлення висновків передбачена персональна відповідальність лікарів і закладів охорони здоров’я. Водночас у повідомленні Генерального штабу не уточнили, які саме санкції застосовуватимуть до медиків і за якою процедурою визначатимуть їхню відповідальність.

Посилений контроль поширять і на роботу ТЦК та СП. Перевірятимуть оформлення документів для направлення військовозобов’язаних на медичний огляд, а також внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Крім того, для голів і членів ВЛК організовуватимуть регулярні навчання. Медиків ознайомлюватимуть із сучасними стандартами діагностики та вимогами до проведення оглядів. За задумом Генштабу, це має зменшити кількість помилок під час оцінювання стану здоров’я та забезпечити однакові підходи до медичних висновків.

У Генеральному штабі пов’язали нові заходи з принципами, які Драпатий оприлюднив у вересні: об’єктивною оцінкою ситуації, визнанням помилок і своєчасним їх виправленням. У відомстві наголосили, що проблеми, які замовчують або ігнорують, поглиблюються, а життя та здоров’я військовослужбовців мають залишатися пріоритетом на всіх етапах служби.

Окремим питанням залишається тривалість затвердження висновків про непридатність. У випадках, передбачених законодавством, рішення місцевої ВЛК має пройти затвердження комісією вищого рівня. Поки ця процедура не завершена, інформація про виключення людини з військового обліку може не відображатися в електронному реєстрі.

Адвокат Євген Филипець раніше звертав увагу на випадки, коли документи повертають на доопрацювання через формальні помилки. За його словами, через повторні виправлення військовозобов’язані іноді очікують остаточного рішення місяцями, а в окремих випадках — до року. Юрист також заявляв, що вимога повторно проходити ВЛК через затримку затвердження попереднього висновку може бути незаконною.

Публічне повідомлення про новий наказ не містить інформації про зміну строків розгляду висновків комісіями вищого рівня. Не уточнюється також, чи встановлюватимуть граничний термін затвердження рішень про непридатність. Тому посилення перевірок саме по собі поки не означає, що процедура оформлення такого статусу стане швидшою.

Військово-лікарські комісії визначають придатність громадян до військової служби відповідно до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах, затвердженого наказом Міністерства оборони №402 від 14 серпня 2008 року. Документ регулює порядок медичних оглядів, категорії придатності та процедури перегляду висновків. Рішення ВЛК можна оскаржити в комісії вищого рівня або в суді. Саме розмежування повноважень між місцевими та регіональними комісіями має значення для військовозобов’язаних, які очікують остаточного оформлення непридатності.