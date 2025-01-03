Виплати родичам полонених у 2025 році нараховуватимуть по-новому

З 1 лютого виплати родичам полонених і безвісти зниклих військових нараховуватимуть по-новому. Військові можуть складати особисте розпорядження та самостійно вирішувати, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

З 1 лютого, якщо такого розпорядження немає, то гроші виплачуються таким чином:

▪️50% грошового забезпечення має бути розподілена рівними частками між представниками першої черги — дружиною (чоловіком), законним представникам неповнолітніх дітей, дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їх законними представниками та батьками військових (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав).

▪️Якщо ж військовий не має представників першої черги, то 20% забезпечення розподіляється рівними частками між представниками другої черги — повнолітніми дітьми, рідними братами (сестрами), законним представником яких є військовий.

▪️Невиплачена частка грошей (50% або 80%) має залишатися у військовій частині та виплачуватися бійцю у разі повернення його з полону або появи, якщо він був визнаний зниклим безвісти.

Допомогти зі справедливим розподіленням коштів можуть особисті розпорядження військових.Тобто він самостійно може визначити хто і скільки грошей має отримати у випадку його зникнення.

У разі загибелі військового або оголошення його судом померлим невиплачена сума має включатися до складу спадщини.

При цьому передбачається, що виплати не можуть отримати члени сімей військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертували.