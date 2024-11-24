Виплати при народженні дитини в Україні збільшать

В кілька разів хочуть збільшити виплати при народженні дитини в Україні: відповідні законопроєкти вже зареєстровані у ВР.

Наразі українці при народженні дитини мають право на виплату в 10 320 грн, а потім — 860 грн щомісяця (за весь період — 41 280 грн).

Водночас згідно з першим законопроєктом виплату хочуть встановити на рівні:

перша виплата: 24 тис. грн (враховуючи мінімалку в 8 тис. грн);

наступні виплати щомісячно впродовж 35 місяців: 8 тис. грн;

за весь період: 304 тис. грн.

Другий законопроєкт передбачає: