Виплати до Дня Незалежності 2024: хто зможе отримати додаткові 650, 1000 та 3100 грн?

Розповідаємо про виплати до Дня Незалежності 2024. Їх отримають:

🔹Пенсіонери, які мають відповідні пільги: допомога буде нарахована разом із пенсією.

🔹Ветерани війни, які проходять службу або працюють: кошти будуть спрямовані на рахунки військових частин та установ, де громадяни зареєстровані. Для цього необхідно подати заяву, зокрема через Пенсійний фонд України.

🔹Інші категорії громадян, які мають право на виплату: потрібно подати заяву через ПФУ (у довільній формі). Гроші можна буде отримати в уповноваженому банку за місцем проживання.

Розмір грошової допомоги — від 450 до 3100 грн, залежно від категорії громадян:

🔹450 грн — колишні в‘язні концтаборів, діти партизанів та іншим учасникам боротьби часів Другої світової війни.

🔹650 грн — члени сімей загиблих ветеранів війни;

🔹1000 грн — військові з УБД та постраждалим учасникам Революції Гідності;

🔹3100 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Україною та інвалідам внаслідок війни.

Пенсіонерам доплати нарахують автоматично. Іншим категоріям — потрібно оформити заявку до 1 жовтня 2024 року.