Виплати дітям з інвалідністю: Рада ухвалила нові правила

Верховна Рада 19 серпня ухвалила в цілому законопроєкт №14191, який змінює систему державної підтримки дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства та їхніх родин. За рішення у повторному другому читанні проголосував 331 народний депутат, проти та утриманих не було. Документ передбачає поєднання грошових виплат із соціальними послугами, зокрема раннім втручанням для дітей із порушеннями розвитку.

Однією з ключових змін стане запровадження базової величини для розрахунку державної соціальної допомоги. Із 1 січня 2027 року вона має становити не менше 4 тис. грн і надалі визначатиметься щороку законом про Державний бюджет. Для дитини з інвалідністю основна допомога становитиме 200% цієї величини, тобто щонайменше 8 тис. грн на місяць.

Окремо передбачена надбавка на догляд. Якщо лікарсько-консультативна комісія підтвердить потребу дитини в догляді, така надбавка становитиме не менше 4 тис. грн. Для дитини з інвалідністю підгрупи А її розмір визначено на рівні щонайменше 8 тис. грн. Таким чином, загальна щомісячна підтримка може становити 12 тис. грн для дитини, яка потребує догляду, та 16 тис. грн для дитини з інвалідністю підгрупи А.

Для дітей, інвалідність яких пов’язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров’я внаслідок вибухонебезпечних предметів, закон передбачає додаткове збільшення основної державної допомоги на 50%. Це окрема гарантія, пов’язана з наслідками мінування та використання вибухонебезпечних предметів.

Зміни стосуватимуться і повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства. За базової величини у 4 тис. грн допомога для осіб з інвалідністю I групи становитиме не менше 8 тис. грн, II групи — 4 тис. грн, III групи — 3 тис. грн. Для людей з інвалідністю I групи передбачені додаткові виплати на догляд: для підгрупи А — не менше 8 тис. грн, для підгрупи Б — не менше 4 тис. грн.

Для одиноких осіб з інвалідністю з дитинства II та III груп, яким офіційно встановлено потребу в постійному догляді, передбачена надбавка не менше 3 тис. грн. За визначених законом умов загальна сума підтримки для них становитиме щонайменше 7 тис. грн для II групи та 6 тис. грн для III групи.

Окремий блок документа стосується соціальних послуг. Закон вводить комбіновану послугу раннього втручання для сімей із дітьми від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. Допомога має надаватися за індивідуальним планом та об’єднувати соціальну, освітню, медичну й інші складові.

Починаючи з 2027 року протягом п’яти років держава також планує фінансувати супровід під час інклюзивного навчання, комплексний розвиток і догляд за дітьми з інвалідністю та послуги тимчасового відпочинку для батьків або інших осіб, які здійснюють догляд.

Закон змінює і механізм виплати коштів дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні. Частина допомоги має надходити безпосередньо на особисті рахунки дитини. Для дітей до 18 років передбачено зарахування 10% на поточний рахунок і 90% на вкладний, а після досягнення 14 років дитина зможе самостійно розпоряджатися коштами на поточному рахунку.

Для повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства, які проживають у закладах, новий підхід має запрацювати з 2028 року. Половина державної допомоги виплачуватиметься безпосередньо людині, тоді як друга половина спрямовуватиметься закладу як оплата соціальних послуг за договором.

Законопроєкт №14191 зареєстрували у Верховній Раді 5 листопада 2025 року. У липні 2026 року парламент уже розглядав документ у другому читанні, однак 15 липня необхідної кількості голосів для його ухвалення не набрали: «за» проголосували 163 депутати. Після направлення документа на повторне друге читання його винесли на повторне голосування 19 серпня, коли він отримав 331 голос.

Під час обговорення перед остаточним голосуванням депутати звертали увагу на розмір чинної допомоги та механізм її подальшого визначення. Після ухвалення закон має пройти подальші конституційні процедури, необхідні для набуття чинності.