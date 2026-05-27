Виконавча служба заблокувала карту: що робити та як зняти арешт
2026-27-05

Блокування банківської карти виконавчою службою — одна з найпоширеніших причин обмеження доступу до коштів в Україні. У більшості випадків арешт рахунку пов’язаний із боргами, штрафами, кредитами або виконанням судового рішення.

Після отримання постанови від державного чи приватного виконавця банк може тимчасово обмежити доступ до рахунку або заблокувати окремі операції.

Чому виконавча служба може заблокувати карту

Арешт рахунку накладається в межах виконавчого провадження. Найчастіше причинами стають:

  • несплачені кредити
  • штрафи
  • аліменти
  • податкові борги
  • комунальна заборгованість
  • невиконання судового рішення

Після відкриття виконавчого провадження виконавець має право направити постанову до банків, після чого рахунок може бути арештований автоматично.

Детальніше про інші причини блокування банківських карток, фінансовий моніторинг та способи розблокування рахунку читайте у матеріалі: «Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок».

Як дізнатися, що рахунок арештований

У більшості випадків клієнт дізнається про блокування після:

  • неможливості оплатити покупки
  • відмови у переказі коштів
  • повідомлення від банку
  • обмеження доступу в мобільному застосунку

Також перевірити інформацію можна через:

  • застосунок банку
  • Єдиний реєстр боржників
  • контакт із виконавчою службою

Чи можна користуватися картою після арешту

Це залежить від типу арешту та рішення виконавця.

В окремих випадках банк:

  • блокує лише частину коштів
  • залишає доступ до соціальних виплат
  • дозволяє користуватися рахунком частково

Однак при повному арешті:

  • перекази можуть бути недоступні
  • зняття готівки обмежується
  • оплата карткою не працює

Як зняти арешт із банківської карти

Для розблокування рахунку зазвичай необхідно:

  1. З’ясувати причину арешту.
  2. Погасити заборгованість або виконати вимоги виконавця.
  3. Отримати постанову про зняття арешту.
  4. Дочекатися оновлення інформації банком.

Після отримання документів банк зазвичай відновлює доступ до рахунку протягом кількох робочих днів.

Чи можуть арештувати зарплатну або військову карту

В Україні існують окремі обмеження щодо арешту соціальних виплат та деяких категорій коштів.

Однак на практиці виконавча служба може тимчасово накласти арешт і на зарплатний або військовий рахунок до уточнення типу надходжень.

У такій ситуації необхідно звернутися до банку або виконавця та надати документи, які підтверджують призначення виплат.

Що робити, якщо карту заблокували помилково

Іноді арешт може бути накладений помилково або після вже погашеного боргу.

У такому випадку варто:

  • звернутися до виконавця
  • надати підтвердження оплати
  • перевірити статус виконавчого провадження
  • подати заяву про зняття арешту

Що може арештувати виконавча служба

Водночас закон передбачає перелік майна та коштів, які виконавча служба не має права арештовувати навіть у межах виконавчого провадження. Детальніше про це читайте у матеріалі «Яке майно не має права арештовувати виконавча служба: перелік».

Поширені запитання

Чи може виконавча служба повністю заблокувати карту?

Так. У межах виконавчого провадження рахунок може бути повністю арештований.

Скільки часу триває арешт рахунку?

До моменту погашення боргу або отримання постанови про зняття арешту.

Чи можна отримувати зарплату на арештовану карту?

У деяких випадках доступ до частини коштів може залишатися, однак це залежить від типу рахунку та рішення виконавця.

Як швидко банк знімає арешт після рішення виконавця?

Зазвичай протягом кількох робочих днів після отримання постанови.

Висновок

Блокування карти виконавчою службою не означає остаточну втрату доступу до коштів. У більшості випадків проблему можна вирішити після уточнення причин арешту, погашення заборгованості або звернення до виконавця.

Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо регулярно перевіряти наявність боргів та контролювати статус виконавчих проваджень.

арешт банківської карти, арешт рахунку, борги, виконавча служба, виконавче провадження, заблокували карту, фінансовий моніторинг, фінмоніторинг
