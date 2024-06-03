Вийшов з дому без документів – может бути адмінзатримання до 3 годин

Наводимо деякі ціківі моменти з інтерв’ю голови Національної поліції України Івана Вигівського агентству «Інтерфакс-Україна».

До чоловіка підійшли поліцейські на виході з магазину і попросили показати військові документи, яких в того немає з собою, бо він просто вийшов в магазин і, припустимо, навіть без телефону – дії правоохоронців в такій ситуації, покроково?

Насамперед, під час перевірки документів у особи поліцейському необхідно встановити, що саме відсутнє.

Наприклад: у громадянина є документ, що посвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ. В такому випадку поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК та СП.

Це у випадку, якщо звернення ТЦК та СП до підрозділу поліції щодо доставлення саме цієї особи не надходило.

Інший випадок: якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейського виникає право на здійснення адміністративного затримання та доставлення її до відповідного ТЦК та СП.

А якщо під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години.

ПОКВАРТИРНОГО ОБХОДУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

Ураховуючи те, що таке поняття, як «поквартирний обхід», на законодавчому рівні не визначено, тожполіцейські будуть діяти в межах та спосіб, визначений Конституцією та законами України, який передбачає, зокрема, встановлення та затримання осіб, які вчинили те чи інше правопорушення.

Тому у разі встановлення причетності особи до вчинення правопорушення поліцейськими можуть вживатися заходи щодо встановлення місцезнаходження цієї особи, її затримання та доставлення у відповідні органи. І якщо особа в розшуку, то поліція має право прийти і за адресою проживання.

ЯКЩО ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗУПИНИЛИ ЧОЛОВІКА, АЛЕ ВІН ТІКАЄ – ЗАХОДИ ПРИМУСУ

Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки).