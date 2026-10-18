Вихід на пенсію в Україні: як зміняться вимоги до стажу

В Україні поступово зростають вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 2027-му знадобиться 34 роки, а з 2028 року — 35 років. Тим, хто не виконає цю умову, доведеться чекати до 63 або 65 років, залежно від кількості зарахованих років. Такий порядок передбачений пенсійним законодавством і впливає на дату виходу на пенсію для людей, які наближаються до пенсійного віку.

Зміна вимог означає, що самого досягнення 60 років недостатньо для автоматичного призначення пенсії. Право на виплати залежить від двох критеріїв — віку та тривалості страхового стажу. Тому людям, які планують завершувати трудову діяльність у найближчі роки, важливо заздалегідь перевірити свої дані та з’ясувати, чи зараховані всі періоди роботи.

Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу

Поступове підвищення мінімального стажу передбачене статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Вимоги зростають щороку на один рік, доки у 2028 році не досягнуть 35 років для призначення пенсії у 60 років. Водночас для людей, які не мають необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 років, зберігається можливість оформлення виплат у старшому віці.

Рік призначення пенсії У 60 років У 63 роки У 65 років 2026 Від 33 років Від 23 до 33 років Від 15 до 23 років 2027 Від 34 років Від 24 до 34 років Від 15 до 24 років 2028 Від 35 років Від 25 до 35 років Від 15 до 25 років

Дані відповідають установленому графіку зміни вимог до страхового стажу.

Різниця між роками має практичне значення для людей, яким бракує одного або двох років стажу. Наприклад, якщо у 2026 році людина досягне 60 років і матиме 32 роки страхового стажу, цього буде недостатньо для призначення пенсії за загальними правилами у цьому віці. Якщо необхідний стаж не буде набраний, право на виплати визначатимуть за умовами для старшої вікової категорії.

Важливо враховувати, що вимоги визначають за роком досягнення відповідного пенсійного віку. Сам факт подання заяви пізніше не означає автоматичного застосування всіх вимог, які діятимуть у рік звернення: ключове значення має стаж, набутий на дату досягнення відповідного віку, та норми законодавства.

Кому доведеться працювати довше

Насамперед нові правила стосуються людей, які мають тривалий трудовий шлях, але не всі періоди їхньої роботи зараховані до страхового стажу. Це може стосуватися тих, хто працював неофіційно, мав перерви в зайнятості або за окремі періоди не сплачувався необхідний страховий внесок.

Страховий стаж не тотожний загальній кількості років, протягом яких людина працювала. Для періодів після запровадження персоніфікованого обліку важливими є дані системи та сплата страхових внесків. Періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року підтверджують за правилами, що діяли для відповідного часу, зокрема на підставі документів про роботу.

Якщо людина не має потрібного стажу для призначення пенсії у 60 років, це не означає, що вона втратить право на пенсійні виплати назавжди. У 2026 році пенсію у 63 роки можуть призначити за наявності від 23 до 33 років стажу, а у 65 років — за наявності від 15 до 23 років. У 2028 році відповідні діапазони становитимуть 25–35 років для 63-річних та 15–25 років для 65-річних.

Окрема норма почне діяти з 1 січня 2028 року: за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку. Це правило важливе для людей із дуже тривалим страховим стажем, однак його застосування залежатиме від підтверджених даних та виконання законодавчих умов.

Як перевірити страховий стаж і виправити помилки

Перевірити інформацію про страховий стаж можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Після авторизації користувач може переглянути відомості про трудову діяльність і дані персоніфікованого обліку, на підставі яких визначають право на пенсію.

Якщо частина періодів роботи відсутня, варто з’ясувати причину. Іноді дані не відображаються через помилки в персональних відомостях, відсутність звітності роботодавця або необхідність документально підтвердити трудову діяльність за попередні роки.

Для підтвердження стажу можуть знадобитися трудова книжка, архівні довідки, документи про заробітну плату та інші матеріали, передбачені законодавством для конкретного періоду. Точний перелік залежить від того, коли людина працювала та які відомості вже є в реєстрі.

Перевірка завчасно дає змогу виявити розбіжності до оформлення виплат. Якщо людина наближається до 60 років і бачить, що їй бракує стажу, доцільно звернутися до Пенсійного фонду для уточнення розрахунку та можливих способів підтвердження неврахованих періодів.

Роз’яснення

Чи можна вийти на пенсію у 60 років у 2028 році без 35 років стажу?

За загальними правилами — ні. Для призначення пенсії у 60 років у 2028 році потрібно мати щонайменше 35 років страхового стажу. Якщо його недостатньо, право на виплати визначатимуть за умовами для 63- або 65-річних.

Що робити, якщо не вистачає страхового стажу?

Спочатку потрібно перевірити дані на вебпорталі Пенсійного фонду України та з’ясувати, чи всі періоди роботи враховані. Якщо є пропуски, варто підготувати документи, що підтверджують трудову діяльність, і звернутися до Пенсійного фонду. Можливість зарахування конкретного періоду залежить від обставин і вимог законодавства.

Чи можна буде вийти на пенсію до 60 років у 2028 році?

Так, законодавство передбачає окрему умову для людей, які мають 40 і більше календарних років страхового стажу: з 1 січня 2028 року пенсію за віком їм призначатимуть незалежно від віку. Для застосування цієї норми необхідно підтвердити відповідний стаж і виконати встановлені вимоги.

Висновок

До 2028 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років в Україні зросте з 33 до 35 років. Люди, яким не вистачатиме необхідного стажу, зможуть оформити виплати пізніше — у 63 або 65 років, якщо відповідатимуть установленим вимогам. Водночас із 2028 року передбачено можливість призначення пенсії незалежно від віку за наявності щонайменше 40 календарних років страхового стажу. Тому перевірка даних у Пенсійному фонді та підтвердження неврахованих періодів роботи залишаються ключовими кроками для тих, хто наближається до пенсійного віку.