Кладовище – це не тільки місце вічного спочинку, але й символ пам’яті та шанування померлих. Одним з важливих елементів оформлення кладовищ є освітлення, зокрема, лампадки. Вони не тільки слугують джерелом світла в темний час доби, але також мають глибоке символічне значення.

Лампадки-вічні вогні

Лампадки-вічні вогні є одними з найпоширеніших видів лампадок на кладовищах. Вони символізують вічну пам’ять про померлого і вічне життя душі. Зазвичай, такі лампадки мають форму циліндра або кулі з прозорим склом, всередині якого знаходиться джерело світла. Лампадки-вічні вогні можуть бути як електричними, так і керосиновими або навіть сонячними.

Лампадки-хрести

Лампадки у формі хреста є поширеними на християнських кладовищах. Вони символізують віру в Христа і вічне життя. Такі лампадки можуть бути різних розмірів і матеріалів, від металу до дерева або каменю. Лампадки-хрести можуть бути як окремими елементами оформлення могили, так і вбудованими в надгробний пам’ятник.

Лампадки-кулі

Лампадки у формі кулі символізують вічність і повноту життя. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, від металу до скла. Лампадки-кулі можуть бути як підвісними, так і встановленими на постаменті.

Лампадки-світильники

Лампадки-світильники є ще одним поширеним видом лампадок на кладовищах. Вони можуть бути різних форм і розмірів, від простих і лаконічних до складних і багато декорованих. Лампадки-світильники символізують світло, яке проганяє темряву і сум, і є символом надії та віри в краще життя після смерті.

Сонячні лампадки

Сонячні лампадки – це відносно новітній вид лампадок на кладовищах. Вони працюють від сонячних батарей, які накопичують енергію протягом дня і випромінюють світло вночі. Сонячні лампадки є екологічними та економічними, оскільки не вимагають підключення до електричної мережі та не потребують заміни батарейок. Вони можуть бути різних форм і розмірів, від простих лампадок-вічних вогнів до складних скульптурних композицій.

Значення кольорів лампадок на кладовищі

Крім форми, лампадки на кладовищі можуть мати різні кольори, які також несуть певне символічне значення. Найпоширенішими кольорами є:

Білий – символ чистоти, невинності і вічності.

Синій – символ вірності, надії і духовності.

Червоний – символ любові, пристрасті і життєвої сили.

Зелений – символ надії, відродження і вічного життя.

Жовтий – символ радості, світла і мудрості.

Лампадки на кладовищі – це не тільки джерело світла, але й важливий елемент оформлення могили, який несе глибоке символічне значення. Вибір лампадки залежить від особистих переваг, релігійних переконань і традицій, а також від стилю оформлення могили. Незалежно від виду і кольору, лампадка на кладовищі завжди буде символізувати пам’ять про померлого і вічне життя