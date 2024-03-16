Вибори в Росії 2024: як вони проходять?

15 березня розпочалися президентські вибори в Росії. Зрештою, і без того всім відомо що переможе знову Володимир Путін.

Вже в перший день було зафіксовано багато порушень щодо правил проведення голосування.

Як розповів керівник загальноросійського громадського руху на захист прав виборців “Голос”, який включений до реєстру іноземних агентів Станіслав Андрійчук: “З самого ранку величезна кількість голосуючих під примусом, відсутність спостерігачів і протидія екзит-полам”.

За його словами, офіційна явка виборців “зашкалює”, особливо в “дистанційному електронному голосуванні”.