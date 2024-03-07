Вибори у США: Ніккі Гейлі вийшла з перегонів

Експостпред США при НАТО Ніккі Гейлі в середу оголосила про вихід із перегонів за висунення кандидатом у президенти країни від Республіканської партії.

“Настав час для зупинення моєї кампанії”, – сказала Ніккі Гейлі, виступаючи перед прихильниками.

“Цілком імовірно, Дональд Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, коли відбудеться з’їзд нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому удачі”, – додала Ніккі Гейлі.

Водночас Гейлі не стала безпосередньо закликати своїх прихильників голосувати за Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Натомість вона висловила сподівання, що Трампу вдасться переконати її електорат проголосувати за нього.