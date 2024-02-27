Вибори президента США 2024: Трамп, у разі перемоги, візьметься за спецслужби

Колишні високопосадовці адміністрації Дональда Трампа попереджають, що він, імовірно, використає другий термін, щоб переглянути роботу розвідувальних служб країни таким чином, що може призвести до безпрецедентного рівня політизації розвідки. Про це пише Politico з посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що Трамп, який уже намагався оновити спецслужби під час свого першого терміну, швидше за все, відновить ці плани — і ще сильніше намагатиметься замінити людей, які вважаються ворожими до його політичного порядку денного, недосвідченими лояльними прихильниками. які працювали в його адміністрації.