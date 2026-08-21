Вибори під час війни: у США та Британії сперечаються про ризики

Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні навіть під час війни, однак західні медіа не продемонстрували одностайної підтримки цієї ідеї. Частина видань, зокрема The Times, CNN і Bloomberg, вважає голосування під час бойових дій ризикованим через загрозу російського втручання та внутрішньої політичної дестабілізації. Водночас окремі автори The Daily Telegraph розглядають Михайла Федорова як потенційного кандидата на роль політичного реформатора. Таким чином, дискусія на Заході стосується не лише самих виборів, а й майбутнього української влади та можливого протистояння між Федоровим і Володимиром Зеленським.

Федоров заявив, що тривала війна не повинна означати відмову від демократичних принципів. Він запропонував шукати законний і безпечний механізм для проведення виборів навіть за умов продовження бойових дій. На його думку, питання демократичного оновлення влади має залишатися частиною політичного порядку денного незалежно від ситуації на фронті.

Найжорсткішу позицію зайняла британська The Times. Оглядач Ентоні Лойд заявив, що вимога Федорова провести вибори відповідає інтересам російського президента Володимира Путіна. Редакція видання також вважає, що за нинішніх умов організувати повністю чесне голосування практично неможливо.

The Times окремо наголошує на ризику російської дезінформації під час виборчої кампанії. На думку видання, політична боротьба може створити додаткові можливості для Москви поширювати дезінформацію та посилювати розкол у суспільстві. Водночас газета не знімає претензій до Зеленського і наголошує на необхідності боротьби з корупцією.

У The Daily Telegraph позиції авторів виявилися протилежними. Оглядачка Кон Кофлін вважає вибори небезпечним відволіканням від війни. Вона прогнозує, що Росія намагатиметься використати внутрішню політичну боротьбу, а суперечлива виборча кампанія може негативно вплинути на воєнні зусилля.

Інший автор Telegraph Оуен Метьюз, навпаки, розглядає Федорова як можливу фігуру політичного оновлення. У його матеріалі колишній міністр представлений як політик, здатний запропонувати новий старт і програму боротьби з корупцією. Водночас Метьюз визнає, що проведення виборів під час війни створює серйозні проблеми з легітимністю майбутнього результату.

CNN також оцінює ініціативу Федорова переважно критично. Автор Нік Пейтон Волш називає її одним із найбільших внутрішніх викликів для Зеленського, але водночас сумнівається, що вибори реально провести найближчим часом. За його оцінкою, навіть за мирних умов для необхідних законодавчих і технічних змін знадобилося б близько шести місяців.

Окремо CNN звертає увагу на проблему сприйняття результатів. Якщо голосування відбудеться без можливості повноцінної участі частини громадян або за умов суттєвих безпекових обмежень, його результати можуть стати предметом політичних суперечок. Це, на думку автора, здатне не зменшити, а посилити внутрішню кризу.

The Washington Post також акцентує увагу на ризику політичного розколу. Видання пише, що дискусія навколо виборів уже створює напруження всередині політичного середовища. Одним із ключових питань потенційної кампанії, за оцінкою газети, стане майбутнє війни та умови її завершення.

The Economist зайняв більш стриману позицію і представив аргументи прихильників та противників виборів. Видання зазначає, що тема голосування знову повернулася до політичного порядку денного, однак більшість українців наразі не підтримує проведення виборів під час війни. Водночас журнал допускає зміну суспільних настроїв залежно від розвитку ситуації на фронті та всередині країни.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон також виступив проти виборів під час війни, назвавши ініціативу Федорова помилковою. Він вважає, що голосування може відповідати інтересам Росії, яка зацікавлена в підриві довіри до українських інституцій та посиленні політичної поляризації.

Водночас Чемпіон позитивно оцінює самого Федорова і вважає його звільнення з уряду помилкою. На його думку, колишній міністр залишається однією з найбільш помітних політичних фігур, які сформувалися після початку повномасштабного вторгнення.

Федоров очолював Міністерство оборони з січня 2026 року після роботи на посаді першого віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації. Його відставка стала частиною масштабніших змін в уряді, після яких увага до його подальших політичних планів посилилася.

Проведення виборів під час дії воєнного стану залишається окремою юридичною проблемою. Чергові президентські вибори мали відбутися у 2024 році, однак через воєнний стан голосування не проводилося. Питання нового виборчого циклу залежатиме від безпекової ситуації, законодавчих рішень та можливості забезпечити участь військових, внутрішньо переміщених осіб і громадян за кордоном.