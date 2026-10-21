В’ячеслав Кравцов показав п’ятирічну доньку Меліссу

Баскетболіст і головний герой 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» В’ячеслав Кравцов 21 жовтня 2026 року опублікував відео зі своєю п’ятирічною донькою Меліссою. На кадрах спортсмен проводить час із дівчинкою, дарує їй квіти та спілкується з нею. Публікацію він супроводив зізнанням у любові до дитини.

«Мій маленький всесвіт ❤️ У великого тата — маленька слабкість», — написав Кравцов.

На відео видно, як баскетболіст приділяє увагу доньці та проводить із нею час поза спортивними майданчиками й телевізійними зйомками. Кравцов також слухає дівчинку. Інших подробиць про зустріч із Меліссою спортсмен у дописі не навів.

Донька Кравцова народилася в лютому 2021 року. Її матір’ю є модель Еліна Руденко, яка раніше здобула титули «Міс Тернопіль» і «Віцеміс України-2015». Мелісса — спільна дитина спортсмена та моделі.

Історія стосунків Кравцова та Руденко почалася зі знайомства в соціальних мережах. Спочатку майбутні партнери тривалий час листувалися, а особисто зустрілися в Києві у 2017 році. Їхнє спілкування поступово переросло в романтичні стосунки, а у 2019 році баскетболіст зробив моделі пропозицію.

У лютому 2021 року в пари народилася донька. Нині Меліссі п’ять років. Кравцов періодично ділиться моментами сімейного життя, однак у новій публікації не розповів, як саме організовує спілкування з дитиною та скільки часу вони проводять разом.

Руденко відома не лише завдяки стосункам із баскетболістом, а й участі в конкурсах краси. Титули «Міс Тернопіль» і «Віцеміс України-2015» стали частиною її публічної біографії. Інформації про нинішній статус її стосунків із Кравцовим у повідомленні про відео немає, тому робити висновки про характер їхніх теперішніх взаємин на підставі публікації спортсмена не можна.

Сам Кравцов поєднує спортивну кар’єру з участю в телевізійному проєкті. У 15-му сезоні «Холостяка» він став головним героєм, який знайомиться з учасницями та визначає, з ким хотів би продовжити стосунки після завершення зйомок. Його участь у реаліті привернула додаткову увагу до особистого життя спортсмена, зокрема до його досвіду батьківства.

В’ячеслав Кравцов — український професійний баскетболіст, який виступав за клуби в Україні та за кордоном. Участь у «Холостяку» відкрила його для ширшої телевізійної аудиторії за межами спортивних уболівальників. Водночас публікація з донькою стосується його приватного життя й не містить заяв про те, як батьківство впливатиме на подальший розвиток стосунків із учасницями шоу.

Подальші подробиці про родину Кравцова, його взаємини з Еліною Руденко та участь доньки в його житті публічно не уточнювалися. Сам спортсмен у новому дописі зосередився на спільному часі з Меліссою, не коментуючи особистих обставин.