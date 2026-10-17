В’ячеслав Кравцов: біографія та цікаві факти про баскетболіста
2026-17-10    201

В’ячеслав Кравцов: біографія та цікаві факти про баскетболіста

В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, колишній гравець Національної баскетбольної асоціації (NBA) та багаторічний представник національної збірної. Він виступав за клуби в Україні, США, Іспанії, Туреччині, Китаї та інших країнах. Спортсмен здобув чемпіонський титул в українській Суперлізі й брав участь у міжнародних турнірах у складі збірної. У 2026 році Кравцов став головним героєм 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» на телеканалі СТБ. Його участь у телевізійному проєкті привернула увагу до спортивної кар’єри, особистого життя та планів після багатьох років професійного баскетболу.

Біографія

В’ячеслав Валерійович Кравцов народився 25 серпня 1987 року в Одесі. Баскетболом він почав займатися в дитинстві, тренуючись у місцевій спортивній школі. Його першими тренерами були Сергій Комаров і Валерій Балашов. Згодом спортсмен переїхав до Києва, щоб розвивати професійну кар’єру.

У 2005 році Кравцов почав виступати за баскетбольний клуб «Київ». Разом із командою він став чемпіоном України, а також здобував срібні нагороди національної першості. Виступи на клубному рівні допомогли центровому закріпитися серед перспективних українських баскетболістів.

У 2009 році Кравцов заявився на драфт NBA, проте жодна команда його не обрала. Після цього він продовжив виступи в Україні, а влітку 2010 року приєднався до «Бостон Селтікс» для участі в літній лізі NBA. Того ж року баскетболіст перейшов до донецького клубу, з яким продовжив боротьбу за національні титули.

Сезон 2011/2012 став одним із важливих етапів його української кар’єри. У складі БК «Донецьк» Кравцов виграв чемпіонат України. Упродовж кількох сезонів він також отримував індивідуальні відзнаки: тричі визнавався найкращим центровим української Суперліги, а 2010 року став найціннішим гравцем фіналу чотирьох Кубка Суперліги.

У липні 2012 року Кравцов підписав контракт із «Детройт Пістонс». Так він отримав можливість виступати в найсильнішій баскетбольній лізі світу. Пізніше права на українського центрового перейшли до «Мілвокі Бакс», а згодом він опинився в системі «Фінікс Санз». У сезоні 2012/2013 Кравцов зіграв у матчах регулярного чемпіонату NBA.

Після американського етапу кар’єри баскетболіст продовжив виступи за кордоном. Серед його команд були китайський «Фошань Лонг-Лайонс», московський ЦСКА, іспанські «Сарагоса» та «Валенсія», турецький «Ескішехір», японський «Сан-ен НеоФенікс» та інші клуби. У сезоні 2016/2017 він став чемпіоном Іспанії у складі «Валенсії».

Значну частину спортивної кар’єри Кравцов присвятив збірній України. Він виступав на чемпіонатах Європи, а також представляв національну команду на чемпіонаті світу 2014 року в Іспанії. У різні роки спортсмен виконував функції капітана збірної. У міжнародних матчах він відзначався результативністю, підбираннями та блок-шотами — важливими показниками гри центрового.

Після виступів у різних країнах Кравцов повертався до українського баскетболу. Зокрема, він грав за БК «Дніпро», з яким брав участь у європейських клубних змаганнях. У 2025 році баскетболіст також виступав за індонезійський клуб «Борнео Горнбіллз». Його професійна кар’єра охопила майже два десятиліття та кілька баскетбольних чемпіонатів.

У 2026 році Кравцов розпочав новий публічний етап життя як головний герой 15-го сезону шоу «Холостяк». Прем’єра відбулася 16 жовтня на СТБ. За словами спортсмена, він прийшов на проєкт, оскільки хотів знайти партнерку для серйозних стосунків. У першому випуску учасниці знайомилися з ним за допомогою особистих історій, подарунків і незвичних побачень.

Цікаві факти

Зріст баскетболіста — понад два метри. За даними міжнародної федерації баскетболу FIBA, зріст Кравцова становить 213 см. Такі фізичні дані відповідають амплуа центрового, який зазвичай діє поблизу кошика, бореться за підбирання та захищає кільце.

Кравцов грав у NBA не лише в межах одного клубу. Він був пов’язаний із «Детройт Пістонс» і «Фінікс Санз». Перехід між командами відбувався внаслідок обмінів, що є звичайною практикою американської професійної ліги.

Спортсмен має досвід гри в різних баскетбольних культурах. Його кар’єра охопила Європу, Північну Америку та Азію. Це передбачало адаптацію до різних тренерських підходів, стилів гри та організації клубних чемпіонатів.

Кравцов був одружений з Еліною Руденко. Вона відома як володарка титулу «Віцеміс Україна-2015». Пара одружилася наприкінці 2019 року, а 8 лютого 2021 року в них народилася донька Мелісса. У 2023 році баскетболіст повідомив про розставання з дружиною.

Перший випуск «Холостяка-15» розпочався ще до головної вечірки. Кравцов зустрівся з деякими учасницями заздалегідь. Модель Лія Енджел запросила його на прогулянку з собакою та отримала першу троянду сезону. Тетяна Бевз організувала для спортсмена поїздку на ендуро-мотоциклах і також отримала троянду до початку вечірки.

Учасницею шоу стала колишня дружина Володимира Остапчука. Христина Горняк, нотаріус і підприємиця, познайомилася з Кравцовим на першій вечірці. Вона вручила йому жартівливий документ про симпатію та намір завоювати його серце. Її поява стала однією з помітних подій прем’єрного випуску.

Кравцов поєднує спорт із підприємницькою діяльністю. У матеріалах про його участь у «Холостяку» згадується бізнес у сфері морської логістики. Водночас детальна публічна інформація про структуру компанії та її фінансові показники обмежена, тому оцінювати масштаби цього бізнесу без додаткових документів не можна.

Відповіді на питання про В’ячеслава Кравцова

Скільки років В’ячеславу Кравцову?

Кравцов народився 25 серпня 1987 року. Станом на жовтень 2026 року йому 39 років. День народження спортсмен відзначає наприкінці літа.

Який зріст у В’ячеслава Кравцова?

За профілем на сайті FIBA, зріст баскетболіста становить 213 см. Він грає на позиції центрового. У баскетболі ця позиція передбачає активну боротьбу за підбирання та гру поблизу кошика.

У яких командах NBA грав В’ячеслав Кравцов?

У 2012 році він підписав контракт із «Детройт Пістонс». Після обміну баскетболіст опинився в системі «Фінікс Санз». У сезоні 2012/2013 він провів матчі в регулярному чемпіонаті NBA.

Чи має В’ячеслав Кравцов дітей?

Так, у спортсмена є донька Мелісса, яка народилася 8 лютого 2021 року. Її матір’ю є колишня дружина Кравцова Еліна Руденко. Публічні матеріали про баскетболіста згадують його батьківство, однак не всі подробиці приватного життя родини доступні у відкритих джерелах.

Чому В’ячеслав Кравцов став героєм «Холостяка»?

У 2026 році Кравцов погодився взяти участь у 15-му сезоні романтичного реаліті на СТБ. Він пояснював своє рішення бажанням знайти жінку для серйозних стосунків. Прем’єра сезону відбулася 16 жовтня 2026 року, а знайомство з учасницями стало новим етапом його публічного життя.

NBA, В’ячеслав Кравцов, Еліна Руденко, Холостяк-15
Останні новини
У Львові клієнти стриптиз-клубів втратили понад 3 млн

У Львові клієнти стриптиз-клубів втратили понад 3 млн
У Львові правоохоронці провели 17 обшуків у трьох нічних розважальних читать далее
17-10, 17:06
Наказ № 423 про ТЦК: відеокамери, дзвінки та права військовозобов’язаних

Наказ № 423 про ТЦК: відеокамери, дзвінки та права військовозобов’язаних
У жовтні 2026 року в українському інформаційному просторі поширили текст читать далее
17-10, 12:53
Яке церковне свято 18 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 18 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
18 жовтня 2026 року православна церква вшановує апостола і євангеліста читать далее
17-10, 12:51
Weekly Digest of Events in Ukraine (October 10–17, 2026): key developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (October 10–17, 2026): key developments
The week of October 10–17 was marked by intensified Russian читать далее
17-10, 12:48
Папа Лев XIV попросив Путіна про перемир’я

Папа Лев XIV попросив Путіна про перемир’я
Папа Римський Лев XIV 16 жовтня 2026 року провів телефонну читать далее
17-10, 10:36
Роман Максимюк: біографія та цікаві факти про загиблого футболіста

Роман Максимюк: біографія та цікаві факти про загиблого футболіста
Роман Максимюк — український футболіст, колишній півзахисник київського «Динамо», «Дніпра», читать далее
17-10, 10:34
В’ячеслав Кравцов: біографія та цікаві факти про баскетболіста

В’ячеслав Кравцов: біографія та цікаві факти про баскетболіста
В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, колишній гравець Національної баскетбольної асоціації читать далее
17-10, 10:32
Трамп відмовився застосовувати санкції проти покупців нафти РФ

Трамп відмовився застосовувати санкції проти покупців нафти РФ
Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким призупинив застосування масштабних читать далее
17-10, 10:29
Європа готується до скорочення підтримки України з боку США

Європа готується до скорочення підтримки України з боку США
Європейські лідери розглядають сценарій зближення президента США Дональда Трампа з читать далее
16-10, 16:17
Яке церковне свято 17 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 17 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
У суботу, 17 жовтня 2026 року, православна церква за календарем читать далее
16-10, 15:44
ШІ спрогнозував, коли може початися Третя світова війна

ШІ спрогнозував, коли може початися Третя світова війна
Штучний інтелект назвав 1 жовтня 2030 року умовною датою можливого читать далее
16-10, 10:49
Новий Tesla Roadster виконав переворот у повітрі під час презентації

Новий Tesla Roadster виконав переворот у повітрі під час презентації
Tesla презентувала новий електричний спорткар Roadster, який, за заявленими характеристиками, читать далее
16-10, 10:26
Трамп назвав удари України по НПЗ ганьбою та розкритикував Зеленського

Трамп назвав удари України по НПЗ ганьбою та розкритикував Зеленського
Президент США Дональд Трамп знову розкритикував президента України Володимира Зеленського, читать далее
16-10, 10:24
Трамп призупинив продаж боєприпасів союзникам США заради власних запасів

Трамп призупинив продаж боєприпасів союзникам США заради власних запасів
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинили продаж читать далее
16-10, 10:22
Лідери ЄС зосередилися на енергетиці замість України, — Politico

Лідери ЄС зосередилися на енергетиці замість України, — Politico
Україна вперше від початку повномасштабної війни з Росією відійшла на читать далее
16-10, 10:19
Чорногорія обмежила доступ до тимчасового захисту для українців

Чорногорія обмежила доступ до тимчасового захисту для українців
Уряд Чорногорії 15 жовтня 2026 року змінив правила надання тимчасового читать далее
15-10, 18:46
Лавров відреагував на план миру із замороженням фронту та зняттям санкцій

Лавров відреагував на план миру із замороженням фронту та зняттям санкцій
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не читать далее
15-10, 16:19
Яке церковне свято 16 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 16 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
16 жовтня 2026 року, у п’ятницю, православна церква вшановує пам’ять читать далее
15-10, 16:15
Київ втратив власну електрогенерацію: чим це загрожує взимку

Київ втратив власну електрогенерацію: чим це загрожує взимку
У Києві фактично зупинилася власна електрогенерація через пошкодження Дарницької ТЕЦ, читать далее
15-10, 13:46
Юлія Симуніна: біографія та цікаві факти про депутатку Київради

Юлія Симуніна: біографія та цікаві факти про депутатку Київради
Юлія Миколаївна Симуніна — українська підприємиця, юристка та депутатка Київської читать далее
15-10, 11:05
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар