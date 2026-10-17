В’ячеслав Кравцов: біографія та цікаві факти про баскетболіста

В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, колишній гравець Національної баскетбольної асоціації (NBA) та багаторічний представник національної збірної. Він виступав за клуби в Україні, США, Іспанії, Туреччині, Китаї та інших країнах. Спортсмен здобув чемпіонський титул в українській Суперлізі й брав участь у міжнародних турнірах у складі збірної. У 2026 році Кравцов став головним героєм 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» на телеканалі СТБ. Його участь у телевізійному проєкті привернула увагу до спортивної кар’єри, особистого життя та планів після багатьох років професійного баскетболу.

Біографія

В’ячеслав Валерійович Кравцов народився 25 серпня 1987 року в Одесі. Баскетболом він почав займатися в дитинстві, тренуючись у місцевій спортивній школі. Його першими тренерами були Сергій Комаров і Валерій Балашов. Згодом спортсмен переїхав до Києва, щоб розвивати професійну кар’єру.

У 2005 році Кравцов почав виступати за баскетбольний клуб «Київ». Разом із командою він став чемпіоном України, а також здобував срібні нагороди національної першості. Виступи на клубному рівні допомогли центровому закріпитися серед перспективних українських баскетболістів.

У 2009 році Кравцов заявився на драфт NBA, проте жодна команда його не обрала. Після цього він продовжив виступи в Україні, а влітку 2010 року приєднався до «Бостон Селтікс» для участі в літній лізі NBA. Того ж року баскетболіст перейшов до донецького клубу, з яким продовжив боротьбу за національні титули.

Сезон 2011/2012 став одним із важливих етапів його української кар’єри. У складі БК «Донецьк» Кравцов виграв чемпіонат України. Упродовж кількох сезонів він також отримував індивідуальні відзнаки: тричі визнавався найкращим центровим української Суперліги, а 2010 року став найціннішим гравцем фіналу чотирьох Кубка Суперліги.

У липні 2012 року Кравцов підписав контракт із «Детройт Пістонс». Так він отримав можливість виступати в найсильнішій баскетбольній лізі світу. Пізніше права на українського центрового перейшли до «Мілвокі Бакс», а згодом він опинився в системі «Фінікс Санз». У сезоні 2012/2013 Кравцов зіграв у матчах регулярного чемпіонату NBA.

Після американського етапу кар’єри баскетболіст продовжив виступи за кордоном. Серед його команд були китайський «Фошань Лонг-Лайонс», московський ЦСКА, іспанські «Сарагоса» та «Валенсія», турецький «Ескішехір», японський «Сан-ен НеоФенікс» та інші клуби. У сезоні 2016/2017 він став чемпіоном Іспанії у складі «Валенсії».

Значну частину спортивної кар’єри Кравцов присвятив збірній України. Він виступав на чемпіонатах Європи, а також представляв національну команду на чемпіонаті світу 2014 року в Іспанії. У різні роки спортсмен виконував функції капітана збірної. У міжнародних матчах він відзначався результативністю, підбираннями та блок-шотами — важливими показниками гри центрового.

Після виступів у різних країнах Кравцов повертався до українського баскетболу. Зокрема, він грав за БК «Дніпро», з яким брав участь у європейських клубних змаганнях. У 2025 році баскетболіст також виступав за індонезійський клуб «Борнео Горнбіллз». Його професійна кар’єра охопила майже два десятиліття та кілька баскетбольних чемпіонатів.

У 2026 році Кравцов розпочав новий публічний етап життя як головний герой 15-го сезону шоу «Холостяк». Прем’єра відбулася 16 жовтня на СТБ. За словами спортсмена, він прийшов на проєкт, оскільки хотів знайти партнерку для серйозних стосунків. У першому випуску учасниці знайомилися з ним за допомогою особистих історій, подарунків і незвичних побачень.

Цікаві факти

Зріст баскетболіста — понад два метри. За даними міжнародної федерації баскетболу FIBA, зріст Кравцова становить 213 см. Такі фізичні дані відповідають амплуа центрового, який зазвичай діє поблизу кошика, бореться за підбирання та захищає кільце.

Кравцов грав у NBA не лише в межах одного клубу. Він був пов’язаний із «Детройт Пістонс» і «Фінікс Санз». Перехід між командами відбувався внаслідок обмінів, що є звичайною практикою американської професійної ліги.

Спортсмен має досвід гри в різних баскетбольних культурах. Його кар’єра охопила Європу, Північну Америку та Азію. Це передбачало адаптацію до різних тренерських підходів, стилів гри та організації клубних чемпіонатів.

Кравцов був одружений з Еліною Руденко. Вона відома як володарка титулу «Віцеміс Україна-2015». Пара одружилася наприкінці 2019 року, а 8 лютого 2021 року в них народилася донька Мелісса. У 2023 році баскетболіст повідомив про розставання з дружиною.

Перший випуск «Холостяка-15» розпочався ще до головної вечірки. Кравцов зустрівся з деякими учасницями заздалегідь. Модель Лія Енджел запросила його на прогулянку з собакою та отримала першу троянду сезону. Тетяна Бевз організувала для спортсмена поїздку на ендуро-мотоциклах і також отримала троянду до початку вечірки.

Учасницею шоу стала колишня дружина Володимира Остапчука. Христина Горняк, нотаріус і підприємиця, познайомилася з Кравцовим на першій вечірці. Вона вручила йому жартівливий документ про симпатію та намір завоювати його серце. Її поява стала однією з помітних подій прем’єрного випуску.

Кравцов поєднує спорт із підприємницькою діяльністю. У матеріалах про його участь у «Холостяку» згадується бізнес у сфері морської логістики. Водночас детальна публічна інформація про структуру компанії та її фінансові показники обмежена, тому оцінювати масштаби цього бізнесу без додаткових документів не можна.

Відповіді на питання про В’ячеслава Кравцова

Скільки років В’ячеславу Кравцову?

Кравцов народився 25 серпня 1987 року. Станом на жовтень 2026 року йому 39 років. День народження спортсмен відзначає наприкінці літа.

Який зріст у В’ячеслава Кравцова?

За профілем на сайті FIBA, зріст баскетболіста становить 213 см. Він грає на позиції центрового. У баскетболі ця позиція передбачає активну боротьбу за підбирання та гру поблизу кошика.

У яких командах NBA грав В’ячеслав Кравцов?

У 2012 році він підписав контракт із «Детройт Пістонс». Після обміну баскетболіст опинився в системі «Фінікс Санз». У сезоні 2012/2013 він провів матчі в регулярному чемпіонаті NBA.

Чи має В’ячеслав Кравцов дітей?

Так, у спортсмена є донька Мелісса, яка народилася 8 лютого 2021 року. Її матір’ю є колишня дружина Кравцова Еліна Руденко. Публічні матеріали про баскетболіста згадують його батьківство, однак не всі подробиці приватного життя родини доступні у відкритих джерелах.

Чому В’ячеслав Кравцов став героєм «Холостяка»?

У 2026 році Кравцов погодився взяти участь у 15-му сезоні романтичного реаліті на СТБ. Він пояснював своє рішення бажанням знайти жінку для серйозних стосунків. Прем’єра сезону відбулася 16 жовтня 2026 року, а знайомство з учасницями стало новим етапом його публічного життя.