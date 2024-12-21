Втрата громадянства України: підстави буде розширено

Підстави для втрати громадянства розширять, а поняття «безперервне проживання на території України» – змінять. Рада розгляне законопроект Президента.

Цим законопроектом визначаються випадки допустимості множинності громадянства (підданства) і запроваджується новий принцип – «визначення правового режиму одночасної належності громадянина України до громадянства (підданства) двох або більше держав».

Президент пропонує дати наступне визначення цьому поняттю: «Безперервне проживання на території України – постійне проживання на території України особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, на лікування, що підтверджується відповідним документом підприємства , установи, організації, закладу освіти, закладу охорони здоров’я».

Пропонується встановити підставу для втрати громадянства України: «добровільне набуття громадянином України громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або громадянства (підданства) держави, не включеної до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття».