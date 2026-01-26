Втеча з ТЦК: автори нової гри створили симулятор військової в’язниці

В App Store і Google Play з’явилася гра «Втеча з ТЦК» – симулятор втечі з військової в’язниці від першої особи.

Гравцеві пропонують прокладати підземні тунелі, обходити охорону, покращувати навички та інструменти, обмінюватися предметами з іншими ув’язненими та приймати рішення, що впливають на результат втечі.

У грі заявлена ​​система прокачування, скритність та елементи стратегії.

Розробники роблять ставку на реалістичну тюремну обстановку та сюжет, у якому потрібно розкривати «секрети режиму», крок за кроком прокладаючи шлях до свободи.

Користувачі у коментарях скаржаться, що у грі багато багів.