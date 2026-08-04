Вступ-2026: зросла популярність кібербезпеки та інженерії
2026-04-08    96

Вступ-2026: зросла популярність кібербезпеки та інженерії

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що під час вступної кампанії 2026 року українські абітурієнти найчастіше подавали заяви на спеціальності «Менеджмент», «Психологія» та «Філологія». Водночас у відомстві зафіксували суттєве зростання інтересу до комп’ютерних наук, кібербезпеки, інженерії та інших напрямів, необхідних для розвитку економіки й післявоєнної відбудови. Про це 4 серпня заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

За словами посадовця, попри скорочення максимальної кількості заяв від одного вступника з 15 до 10, загальна кількість поданих заяв збільшилася на 28% порівняно з кампанією 2025 року. У МОН вважають, що така динаміка свідчить про високий попит на вищу освіту та зміну освітніх пріоритетів серед молоді.

Найбільше заяв у 2026 році отримав «Менеджмент» — 105 301 проти 79 317 роком раніше. На другому місці опинилася «Психологія» з 66 774 заявами, а третє посіла «Філологія», яку обрали 61 410 вступників. До першої десятки також увійшли «Маркетинг», «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Комп’ютерні науки», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Право», «Середня освіта» та «Кібербезпека та захист інформації».

У міністерстві звернули увагу, що спеціальність «Право», яка протягом багатьох років залишалася серед беззаперечних лідерів вступної кампанії, цього року втратила частину популярності. Кількість заяв скоротилася з 44 088 у 2025 році до 33 447 у 2026-му. Натомість технологічні та інженерні напрями продемонстрували стабільне зростання.

Серед спеціальностей, що користуються державною підтримкою, найбільший приріст продемонстрували «Будівництво та цивільна інженерія», «Автомобільний транспорт», «Агрономія», «Електрична інженерія», «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка», «Машинобудування» та «Агроінженерія». У МОН пояснюють таку тенденцію потребою ринку праці у фахівцях, які братимуть участь у модернізації інфраструктури, промисловості та аграрного сектору.

За кількістю поданих заяв серед закладів вищої освіти перше місце посів Національний університет «Львівська політехніка», який отримав 59 676 заяв. Далі розташувалися Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Державний торговельно-економічний університет. Остаточні підсумки вступної кампанії формуватимуться після завершення етапів рекомендацій і зарахування.

Вступна кампанія 2026 року проходить за оновленими правилами, які передбачають обмеження максимальної кількості заяв для кожного вступника. Міністерство освіти і науки пояснювало такі зміни необхідністю зробити конкурсний відбір більш ефективним та зменшити навантаження на систему розподілу бюджетних місць. Одночасно держава продовжує стимулювати вступ на спеціальності, які мають стратегічне значення для економіки.

Експерти освітньої галузі зазначають, що збільшення попиту на технічні та інженерні напрями відповідає тенденціям європейського ринку праці, де дедалі більше затребувані спеціалісти у сферах цифрових технологій, кібербезпеки, автоматизації та промислового виробництва. Остаточна структура набору студентів стане відомою після завершення всіх етапів вступної кампанії та оприлюднення наказів про зарахування.

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