Встановлення пожежної сигналізації на підприємстві
2025-03-04    319

Встановлення пожежної сигналізації на підприємстві


Системи пожежної сигналізації на підприємстві необхідні для захисту людей, обладнання та матеріальних цінностей від пожежі. Для виробничих приміщень, робочих цехів, складських приміщень необхідна автоматична пожежна сигналізація, яка оперативно реагує на задимлення та підвищення температури. Без якісної протипожежної автоматики та пожежної сигналізації будь-яке підприємство залишається вразливим до загорянь. Основними ризиками є безпека вогнестійких матеріалів – у зонах, де відбувається виробництво товарів або їх зберігання. Висока сухість приміщення або скупчення легкозаймистих матеріалів створює загрозу загоряння, тому повинні враховуватися ризики займання.

Також високі критерії безпеки висуваються до офісних будівель, в яких перебувають сотні людей. При відсутності систем оповіщення, персонал ризикує не встигнути евакуюватися. Тому надійна пожежна сигналізація для комерційних приміщень зменшує ризики та допомагає уникнути матеріальних збитків. У статті розглянемо як вибрати відповідального підрядника по монтажу пожежної сигналізації.

Види пожежної сигналізації

В залежності від типу об’єкта використовують різни види сигналізації для попередження та тушіння вогню. Серед популярних брендів пожежної сигналізації в Україні є Tiras, Polon-Alfa, Артон та Rubezh.

  • Автономна система підходить для малих підприємств, спрацьовує на дим та підвищення температури.
  • Адресна система визначає точне місце займання, використовується на великих виробництвах, потребує частого і ретельного обслуговування.
  • Безадресна система контролює загальну площу, але не фіксує конкретну точку загоряння.
  • Інтегрована система об’єднує систему пожежної сигналізації з автоматичним пожежогасінням і призначення на миттєве виявлення і тушіння пожежі.

Етапи встановлення пожежної сигналізації для підприємства

  1. Розробка проекту пожежної сигналізації. Аналіз будівлі та приміщення: робочі цехи, виробничі площі. Визначаються зони підвищеного ризику: серверні кімнати, місця зберігання пального, лабораторії із речовинами. Розробка схеми розміщення датчиків і сповіщувачів.
  2. Монтаж системи пожежної сигналізації. Встановлення датчиків диму, температури та вогню. Монтаж звукових та світлових сповіщувачів. Прокладання дротових чи бездротових каналів зв’язку.
  3. Підключення та налаштування. Синхронізація сигналізації з центральним пультом служби. Інтеграція з вентиляційними системами, аварійним освітленням. Тестування роботи системи.
  4. Навчання персоналу. Ознайомлення працівників із правилами користування приладами. Проведення тестових сценаріїв евакуації персоналу на фіктивні загрози.

Для запуску системи знадобиться: центральний блок керування – головний елемент керування сигналізацією. Датчики виявлення диму та температури – фіксують займання. Сирени та оповіщувачі про загрозу. Контрольні панелі дозволяють керувати системою вручну. Ну і важливий етап це вибрати підрядника, компанію, яка гарантує якість та безпеку. Зверніть увагу на наявність ліцензії на виконання протипожежних робіт. Релевантний досвід встановлення обладнання на великих промислових об’єктах.
Підтримка від сучасних брендів та гарантія на послуги.

переваги встановлення

Хто встановить пожежну сигналізацію на підприємствах?

Компанія REC Security – експерт у сфері систем безпеки, що пропонує монтаж пожежної сигналізації на підприємства у Львівській області. Фахівці здійснюють проектування та встановлення автоматичної пожежної сигналізації. Безшовну інтеграцію з іншими системами безпеки на об’єкті. Після завершення проекту, ми пропонуємо сервісне обслуговування пожежної сигналізації: виїзд фахівця, плановий огляд, перевірку і заміну компонентів. Гарантія на всі виконані роботи, допоможе вам прийняти рішення. Надаються послуги регулярного технічного обслуговуванн сигналізації, що включатиме:

  • Перевірку всіх датчиків і сирен.
  • Оновлення програмного забезпечення централей.
  • Заміну зношених елементів живлення, датчиків.

Регламентне обслуговування – запорука безвідмовної роботи сигналізації. Маємо обладнання за знижками від перевірених виробників: Tiras, Rubezh, Артон. Замовте консультацію, щоб дізнатися, скільки коштує встановити пожежну сигналізацію на підприємстві.

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