Всеволод Князєв — український юрист, суддя та колишній голова Верховного Суду України, ім’я якого стало відомим далеко за межами юридичної спільноти. У 2021 році він очолив найвищу судову інстанцію країни, ставши одним із наймолодших керівників Верховного Суду в історії незалежної України. Однак кар’єра Князєва завершилася гучним корупційним скандалом, який отримав міжнародний резонанс. У травні 2023 року НАБУ та САП заявили про викриття масштабної схеми отримання неправомірної вигоди у Верховному Суді. У 2026 році суд затвердив угоду у справі, яка передбачає реальний термін ув’язнення для колишнього очільника судової системи.

Біографія

Всеволод Сергійович Князєв народився 25 травня 1979 року в Миколаєві. Після закінчення школи здобув юридичну освіту у Миколаївському гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету та Одеській національній юридичній академії.

У 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю. Паралельно працював викладачем та юрисконсультом. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію з адміністративного права, а згодом став доктором юридичних наук і професором.

Суддівську кар’єру розпочав у 2013 році після призначення суддею Миколаївського окружного адміністративного суду. У 2015 році очолив цей суд і керував ним до 2017 року.

У листопаді 2017 року був призначений суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Уже в грудні того ж року його обрали секретарем Великої Палати Верховного Суду.

22 жовтня 2021 року Пленум Верховного Суду обрав Князєва головою Верховного Суду. До виконання обов’язків він приступив 1 грудня 2021 року. На момент обрання йому було 42 роки.

У травні 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття корупційної схеми у Верховному Суді. За даними слідства, Князєв міг бути причетним до отримання хабаря в розмірі близько 2,7 млн доларів. Після затримання Пленум Верховного Суду висловив йому недовіру та позбавив посади голови суду.

У 2026 році ЗМІ повідомили про затвердження угоди зі слідством, яка передбачає 5 років позбавлення волі, конфіскацію майна та перерахування понад 1 млн доларів на підтримку Збройних сил України.

Цікаві факти

Всеволод Князєв став одним із наймолодших голів Верховного Суду України за всю історію незалежності країни.

Окрім юридичної практики, він тривалий час займався науковою діяльністю та викладав у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Князєв володіє англійською мовою та є автором наукових праць з адміністративного та митного права.

Ще до призначення головою Верховного Суду його ім’я згадувалося у публікаціях щодо питань до походження майна окремих членів родини. Тоді Громадська рада доброчесності звертала увагу на майнові декларації судді.

Найбільш резонансним епізодом його кар’єри стала справа про хабар у 2,7 млн доларів, яку називали однією з найбільших корупційних справ в історії української судової системи.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Всеволод Князєв?

Всеволод Князєв — український юрист, науковець і суддя. У 2021–2023 роках він очолював Верховний Суд України. До цього працював адвокатом, викладачем і суддею адміністративної юстиції.

Скільки років Всеволоду Князєву?

Князєв народився 25 травня 1979 року в Миколаєві. Він належить до покоління юристів, кар’єра яких активно розвивалася після здобуття Україною незалежності. На момент обрання головою Верховного Суду йому було 42 роки.

Чому Князєв став фігурантом кримінальної справи?

У травні 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми отримання неправомірної вигоди у Верховному Суді. Сума, яка фігурувала у справі, становила близько 2,7 млн доларів. Саме після цього він був звільнений з посади голови суду.

Чи має Князєв наукові звання?

Так. Він є кандидатом юридичних наук, доцентом, доктором юридичних наук і професором. Крім того, Князєв займався викладацькою діяльністю та публікував наукові роботи з правової тематики.

Який вирок отримав Всеволод Князєв?

За даними ЗМІ, у 2026 році суд затвердив угоду у справі колишнього голови Верховного Суду. Вона передбачає 5 років позбавлення волі, конфіскацію майна та передачу понад 1 млн доларів на потреби української армії. Водночас юридичні процедури щодо окремих аспектів справи продовжують привертати увагу громадськості.