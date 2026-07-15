Всеволод Ченцов — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України, який понад два десятиліття працює у сфері міжнародних відносин та європейської інтеграції. Найбільш відомий як представник України при Європейському Союзі, де бере участь у переговорах щодо вступу України до ЄС, санкційної політики проти Росії та координації співпраці з європейськими інституціями. До цього він очолював дипломатичну місію України в Нідерландах і представляв державу в Організації із заборони хімічної зброї. Кар’єра Ченцова повністю пов’язана з Міністерством закордонних справ України. У публічному просторі він відомий насамперед як кар’єрний дипломат, який рідко бере участь у внутрішньополітичних дискусіях.

Біографія

Всеволод Валерійович Ченцов народився 10 квітня 1974 року в місті Дрогобич Львівської області.

У 1996 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Після отримання диплома вступив на дипломатичну службу до Міністерства закордонних справ України, де працює з 1996 року.

У 1997–2002 роках працював у Посольстві України в Туреччині, пройшовши шлях від третього до першого секретаря. Після повернення до Києва працював у Договірно-правовому управлінні МЗС, займаючись міжнародним правом та договірною роботою.

У 2006–2007 роках був радником-посланником Посольства України в Польщі. Згодом перейшов до Представництва України при Європейському Союзі, де у 2007–2011 роках обіймав посаду заступника голови місії. Саме в цей період він долучався до переговорів щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

Після повернення до центрального апарату МЗС очолив Департамент Європейського Союзу, який відповідає за координацію співпраці України з європейськими інституціями.

У березні 2017 року Президент України призначив Всеволода Ченцова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди. Одночасно він представляв Україну в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). У 2019 році також був залучений до представництва інтересів України у міжнародних судових процесах.

25 серпня 2021 року указом Президента України Ченцов був призначений Представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. На цій посаді він координує взаємодію України з інституціями ЄС, бере участь у переговорах щодо євроінтеграції, фінансової допомоги, санкційної політики та переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Цікаві факти

Всеволод Ченцов є одним із найдосвідченіших українських дипломатів, які спеціалізуються на європейському напрямку. За даними відкритих джерел, він понад 15 років працює над питаннями взаємодії України з Європейським Союзом та був учасником переговорної команди щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У відкритих джерелах зазначено, що дипломат одружений. Його дружина Наталя Мельник також працює у дипломатичній службі. Подружжя виховує доньку Софію.

Ченцов не є публічним політиком і практично не бере участі у внутрішньополітичних дискусіях. Його офіційні коментарі переважно стосуються переговорів між Україною та ЄС, санкцій, фінансової допомоги, безпекової політики та процесу європейської інтеграції.

У відкритих джерелах відсутня інформація про гучні кримінальні провадження чи корупційні скандали, пов’язані з діяльністю Всеволода Ченцова. Його професійна кар’єра переважно висвітлюється у контексті дипломатичної служби.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Всеволоду Ченцову?

Всеволод Ченцов народився 10 квітня 1974 року. У 2026 році йому виповнилося 52 роки. Він є кар’єрним дипломатом із майже тридцятирічним стажем роботи у МЗС України.

Яку освіту має Всеволод Ченцов?

Він закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 1996 році. Після завершення навчання відразу вступив на дипломатичну службу.

Хто дружина Всеволода Ченцова?

За інформацією відкритих джерел, дружину дипломата звати Наталя Мельник. Вона також працює у дипломатичній системі України. Подружжя має доньку Софію.

Які посади обіймав Всеволод Ченцов?

За свою кар’єру він працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, був заступником представника України при ЄС, директором Департаменту Європейського Союзу МЗС, послом України в Нідерландах, представником України при ОЗХЗ, а з 2021 року — Представником України при Європейському Союзі.

Чим займається Всеволод Ченцов зараз?

Він очолює Представництво України при Європейському Союзі. До його компетенції входить дипломатичний супровід переговорів щодо членства України в ЄС, взаємодія з Європейською комісією, Радою ЄС та іншими інституціями Євросоюзу.