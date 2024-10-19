ВРУ збільшила податки в Україні: що зміниться
2024-19-10    169

ВРУ збільшила податки в Україні: що зміниться

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11416-д, який передбачає значне підвищення податків у 2024-2025 роках.

Основні зміни:


▪️ Військовий збір на зарплати фізичних осіб зросте з 1,5% до 5% з 1 жовтня 2024 року. Це стосується всіх, включаючи тих, хто працює через “Дія.Сіті”.

▪️ Військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) також збільшиться до 5% з 1 січня 2025 року.

▪️ Для ФОПів 1, 2 та 4 груп вводиться військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (800 грн на місяць з жовтня 2024 року).

▪️ ФОПи 3 групи платитимуть 1% від доходу.

▪️ Для банків повертається підвищений податок на прибуток (50%) за 2024 рік. Новий податок діятиме ретроспективно.

▪️ Небанківські установи (крім страхових компаній) з 1 січня 2025 року платитимуть податок на прибуток за ставкою 25%.

▪️ АЗС зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток (30-60 тис. грн залежно від типу станції).

▪️ Для обмінних пунктів вводяться авансові внески з податку на прибуток (700 євро в Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тис., 200 євро для інших населених пунктів).

▪️ Мінімальний податок на землю становитиме від 700 до 1400 грн за гектар.

▪️ З січня 2025 року вводиться щомісячна звітністьщодо ПДФО, військового збору та ЄСВ для впровадження “економічного бронювання”.

▪️ Доходи від національного кешбеку не будуть оподатковуватися ПДФО у 2024-2025 роках.

▪️ Рента на видобуток гірських порід для щебеню, граніту та піску — не менше 5 доларів за тонну.

Спікер вже підписав законопроєкт №11416-д і відправив його до Офісу Президента. В найближчий час очікується підпис Президента, публікація, і через день закон набуде чинності, що призведе до збільшення податків.

ВРУ, податки
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