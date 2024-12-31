ВРУ заборонила вилучення у військових органів для трансплантації
2024-31-12    313

ВРУ заборонила вилучення у військових органів для трансплантації

Верховна Рада схвалила законопроект про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових.

Зокрема, документ встановлює заборону на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які загинули в результаті застосування примусу працівниками правоохоронних органів та інших силових структур, уповноважених на такі дії. Також заборона поширюється на військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків унаслідок бойових дій на території України або в регіонах, де діє воєнний стан.

▪️Законопроект розширює дію на всі випадки загибелі під час виконання військових обов’язків у період воєнного стану. Це покликано запобігти зловживанням та маніпуляціям в інформаційному просторі, а також протидіяти ворожій пропаганді, що може зашкодити суспільному сприйняттю донорства.

▪️Документ також передбачає створення Національного трансплантологічного комітету, який буде координувати діяльність у сфері трансплантації органів та тканин на державному рівні.

Законопроект покликаний підвищити прозорість та ефективність системи трансплантації, забезпечити захист прав військовослужбовців та зміцнити довіру громадян до інституту донорства.

трансплантація
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