ВРУ вирішила примусово відчужувати землі та будинки на Закарпатті

Прийнято закон про примусове відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області в умовах воєнного стану. Верховна Рада 25 березня прийняла доопрацьований після вето Президента законопроект 9549.

Прийнятим законом передбачаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу та об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Перелік нерухомого майна, визначається Кабінетом Міністрів за заявою Закарпатської обласної державної адміністрації.

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