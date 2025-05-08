ВРУ ратифікувала угоду про економпартнерство з США

Рада ратифікувала угоду про економічне партнерство з США. “За” 338 голосів.

Природні ресурси України залишаються за Україною, а держава не бере на себе жодних боргових зобов’язань. Так Шмигаль прокоментував ратифікацію угоди.

Прем’єр назвав переваги та низки значних можливостей для України:

◽️Отримаємо стратегічного інвестора в особі Сполучених Штатів Америки.

◽️Залучимо гарантовані інвестиції в найбільш перспективні сектори економіки.

◽️Прискоримо відбудову України та швидше подолаємо руйнівні наслідки війни.

◽️Одержимо сучасні технології для модернізації країни.