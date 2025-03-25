ВРУ планує послабити контроль за статками чиновників

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону “Про запобігання корупції”.

Що зміниться у разі ухвалення:

▪️Перевіряти можна буде лише доходи за час держслужби. Законність статків, отриманих до публічної служби, не перевірятиметься. Це відкриє можливості для легалізації необґрунтованих активів, які можна буде пояснити “законними доходами в минулому”.

▪️Посадовці зможуть ховати майно за третіми особами. НАЗК зможе перевіряти лише самого декларанта та його сім’ю, а от майно, оформлене на друзів чи підставних осіб, більше не потраплятиме в поле зору агентства.

▪️Лише 3 місяці на перевірку. Моніторинг способу життя потребує часу, адже включає міжнародні запити та аналіз фінансових документів. Навіть найпростіша перевірка триває близько пів року, а у складних випадках — понад рік. Нові правила змусять НАЗК закривати справи, не встигнувши їх завершити. ㅤ