ВРУ планує послабити контроль за статками чиновників
2025-25-03    143

ВРУ планує послабити контроль за статками чиновників

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону “Про запобігання корупції”.

Що зміниться у разі ухвалення:

▪️Перевіряти можна буде лише доходи за час держслужби. Законність статків, отриманих до публічної служби, не перевірятиметься. Це відкриє можливості для легалізації необґрунтованих активів, які можна буде пояснити “законними доходами в минулому”.

▪️Посадовці зможуть ховати майно за третіми особами. НАЗК зможе перевіряти лише самого декларанта та його сім’ю, а от майно, оформлене на друзів чи підставних осіб, більше не потраплятиме в поле зору агентства.

▪️Лише 3 місяці на перевірку. Моніторинг способу життя потребує часу, адже включає міжнародні запити та аналіз фінансових документів. Навіть найпростіша перевірка триває близько пів року, а у складних випадках — понад рік. Нові правила змусять НАЗК закривати справи, не встигнувши їх завершити. ㅤ

корупція
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