ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених

У середу, 10 квітня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації в’язнів. Законопроєкт передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях.

Для цього потрібно відповідати вимогам до проходження військової служби в окремих спеціалізованих підрозділах і військових частинах.

Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Процес мобілізації ув’язнених виглядатиме так:

▪️ Для початку ув’язнений від має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;

▪️ Після цього пройти медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;

▪️ Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

▪️ Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

Адміністративний нагляд за такими звільненими за здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють. А ще ці люди будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Мобілізації не підлягають ув’язнені за злочини проти основ національної безпеки України; умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням; сексуальне насильство.

Таким чином, Законопроєкт №11079-1 передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях.