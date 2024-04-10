ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених
2024-10-04    219

ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених

У середу, 10 квітня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11079-1 про можливість добровільної мобілізації в’язнів. Законопроєкт передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях.

Для цього потрібно відповідати вимогам до проходження військової служби в окремих спеціалізованих підрозділах і військових частинах.

Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Процес мобілізації ув’язнених виглядатиме так:
▪️ Для початку ув’язнений від має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;
▪️ Після цього пройти медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;
▪️ Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.
▪️ Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

Адміністративний нагляд за такими звільненими за здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють. А ще ці люди будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Мобілізації не підлягають ув’язнені за злочини проти основ національної безпеки України; умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням; сексуальне насильство.

Таким чином, Законопроєкт №11079-1 передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях.

війна в Україні, закон 11079-1
Останні новини
Ілон Маск відправить на Марс мільйон людей

Ілон Маск відправить на Марс мільйон людей
Ілон Маск має намір відправити на Марс близько мільйона людей читать далее
11-04, 12:29
Закон про мобілізацію прийнято

Закон про мобілізацію прийнято
Законопроект про мобілізацію прийнято ВРУ загалом. За - 283 голоси. читать далее
11-04, 11:08
Укрфінжитло запускає держпрограму оренди з правом викупу

Укрфінжитло запускає держпрограму оренди з правом викупу
ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») удосконалює програму доступного іпотечного читать далее
11-04, 09:29
У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”

У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”
Якщо раніше аферисти маскувались під співробітників банків та обдзвонювали пенсіонерів читать далее
10-04, 08:03
ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених

ВРУ підтримала в першому читанні закон 11079-1 про мобілізацію засуджених
У середу, 10 квітня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11079-1 про читать далее
10-04, 07:48
У Дії відновили сервіс для ВПО

У Дії відновили сервіс для ВПО
У Дії оновили та повернули сервіс для внутрішньо переміщених осіб. читать далее
10-04, 03:07
Сонячяне затемнення 2024 відбулось

Сонячяне затемнення 2024 відбулось
Сьогодні світ спостерігав повне сонячне затемнення. Попри те, що в Україні сонячне затемнення читать далее
08-04, 10:50
Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?

Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?
Джекі Чану виповнилося 70 років. Свого часу Джекі Чан був одним з читать далее
08-04, 10:43
При МОУ створили аудиткомітет з членами НАТО

При МОУ створили аудиткомітет з членами НАТО
При Міноборони створили Аудиторський комітет, до якого увійшли аудитори з читать далее
08-04, 10:37
Золото росте в ціні і вже коштує $2,344

Золото росте в ціні і вже коштує $2,344
На світовому ринку активно зростають ціни на банківське золото. 8 читать далее
08-04, 10:31
Пошкоджені війною авто поставлять в чергу

Пошкоджені війною авто поставлять в чергу
Щоб автовласники могли отримати кошти за пошкоджене майно, група нардепів читать далее
08-04, 08:50
Вікторія Галицька: шахрайство за рахунок довірливих вкладників?

Вікторія Галицька: шахрайство за рахунок довірливих вкладників?
Нещодавно правоохоронні органи України порушили справу за фактом шахрайства забудовником читать далее
08-04, 06:32
Зачем нужны авточехлы?

Зачем нужны авточехлы?
Авточехлы — это не только стильный элемент интерьера вашего автомобиля, читать далее
07-04, 06:57
Польща поставила в Україну отруйний болгарський перець

Польща поставила в Україну отруйний болгарський перець
Українські ЗМІ та громадські люди здивувалися, коли дізналися, що польські читать далее
06-04, 12:42
Матриця 5: фільм вже у розробці

Матриця 5: фільм вже у розробці
П'ята частина фільму "Матриця" знаходиться в розробці. Про це пише читать далее
06-04, 12:24
Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”

Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”
Українці через Дію подаватимуть заяви до Реєстру збитків про пошкодження читать далее
06-04, 12:22
Джоан Роулінг можуть заарештувати

Джоан Роулінг можуть заарештувати
Автора циклу книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг можуть заарештувати читать далее
06-04, 11:59
Сльозотворець (2024): трейлер та сюжет нової підліткової драми

Сльозотворець (2024): трейлер та сюжет нової підліткової драми
Італійська підліткова драма "Сльозотворець" ("Fabbricante di lacrime") вже доступна на читать далее
06-04, 11:16
Віталій Козловський: співак показав свого сина Оскара

Віталій Козловський: співак показав свого сина Оскара
Український співак Віталій Козловський разом з дружиною, його піарницею Юлією Бакуменко, захопили першими читать далее
06-04, 11:10
Доглядова косметика: що це таке, види та правила вибору

Доглядова косметика: що це таке, види та правила вибору
Доглядова косметика є невід'ємною частиною нашого щоденного ритуалу краси та читать далее
05-04, 09:55
Теги
Київ Росія ТЦК Харків вибори 2024 вчені війна в Україні гра гроші долар економіка закон про мобілізацію кримінал кіно мобілізація податки спорт футбол фільм фінанси