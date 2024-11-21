ВРУ дозволила автоматичний арешт коштів боржників у банках

Рада підтримала законопроєкт про автоматичний арешт коштів боржників у банках. Цей законопроєкт передбачає осучаснення та цифровізацію деяких етапів виконавчого провадження, що сприятиме скороченню строків вчинення виконавчих дій та підвищенню їх ефективності.

Серед іншого, запропоновані проєктом закону зміни передбачають:

▪️удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів). При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим;

▪️визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних рахунках);

▪️запровадження автоматизованої взаємодії Системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів;

▪️запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників (як складової автоматизованої системи виконавчого провадження) та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано);

▪️автоматизоване виключення відомостей про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на його рахунках у разі надходження достатніх для задоволення вимог коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця;

▪️можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників (формування відповідної довідки буде здійснюватися автоматизовано);

▪️поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред’явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження. Це дозволить виключити дублювання відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників.