ВООЗ нагадала про важливість щоденної фізичної активності

Недостатня фізична активність залишається одним із головних факторів ризику для здоров’я населення у світі, а лікарі дедалі частіше закликають приділяти більше уваги руху впродовж дня. На цьому тлі зростає інтерес до теми щоденної активності, а тим, хто хоче дізнатися, як оцінити власний рівень рухової активності та на що звернути увагу, стане у пригоді відповідний тематичний матеріал. Питання особливо актуальне для людей, які працюють в офісі, проводять багато часу за комп’ютером або ведуть малорухливий спосіб життя.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, недостатня фізична активність входить до числа провідних факторів передчасної смертності у світі. За оцінками ВООЗ, регулярний рух допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, окремих видів онкологічних захворювань і позитивно впливає на психічне здоров’я. Особливу увагу експерти приділяють тому, що навіть помірна активність здатна суттєво покращити загальний стан організму.

Фахівці зазначають, що сучасний спосіб життя дедалі частіше пов’язаний із тривалим перебуванням у сидячому положенні. Дистанційна робота, цифровізація багатьох професій та широке використання особистого транспорту призвели до того, що значна частина людей рухається набагато менше, ніж попередні покоління. Саме тому в багатьох країнах активно впроваджуються державні програми, спрямовані на популяризацію фізичної активності серед населення.

Окрему увагу медики звертають на регулярність навантажень. На їхню думку, користь для здоров’я приносить не лише спорт високих досягнень, а й щоденні прогулянки, їзда на велосипеді, плавання, активне пересування містом або виконання домашніх справ. Найкращі результати досягаються тоді, коли фізична активність стає постійною частиною способу життя, а не епізодичним заняттям.

Експерти також пов’язують достатній рівень рухової активності зі зменшенням рівня стресу, покращенням концентрації уваги та якості сну. Регулярні фізичні навантаження сприяють підтриманню здорової маси тіла, зміцненню опорно-рухового апарату та покращенню роботи серцево-судинної системи. Крім того, активний спосіб життя позитивно впливає на працездатність і загальне самопочуття незалежно від віку.

Фахівці наголошують, що збільшення щоденної активності не потребує кардинальних змін. Поступове зростання кількості руху, відмова від тривалого безперервного сидіння та формування звички регулярно рухатися впродовж дня можуть стати важливою складовою профілактики багатьох хронічних захворювань. Саме тому рекомендації щодо фізичної активності дедалі частіше розглядаються як один із ключових елементів сучасної політики громадського здоров’я.