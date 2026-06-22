Волинська трагедія: на Львівщині завершили пошуки жертв
2026-22-06    154

Волинська трагедія: на Львівщині завершили пошуки жертв

У Львівській області завершилися пошукові роботи на території колишнього села Гута Пеняцька, де фахівці України та Польщі досліджували місця можливих поховань жертв подій лютого 1944 року, відомих у контексті Волинської трагедії. Роботи тривали з 8 по 18 червня 2026 року в межах Підкамінської територіальної громади Золочівського району.

Про завершення досліджень повідомив Український інститут національної пам’яті. Пошукові заходи виконувала спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участю представників Інституту національної пам’яті Польщі. Роботи проводилися відповідно до домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної пам’яті.

За результатами досліджень на території колишнього населеного пункту виявлено ознаки місць поховань. Фахівці зазначають, що для встановлення точної кількості похованих осіб та обставин їхньої загибелі необхідне проведення подальших ексгумаційних робіт. Саме вони мають дати відповіді щодо структури поховань, їхнього походження та можливих історичних деталей трагедії.

У ході пошуків також були знайдені залишки історичних споруд. Серед виявлених об’єктів — ймовірні фрагменти гутної майстерні, костелу та школи, які існували в селі до подій Другої світової війни. Археологічні знахідки можуть допомогти уточнити планування населеного пункту та локалізацію місць, пов’язаних із трагічними подіями 1944 року.

В Інституті національної пам’яті Польщі повідомили, що під час досліджень було обстежено понад 4 тисячі квадратних метрів території. Людські останки виявлено у 25 окремих місцях на площі понад 200 квадратних метрів. За оцінкою польської сторони, на цьому етапі неможливо встановити точну кількість загиблих, однак масштаби виявлених поховань можуть свідчити про наявність кількох сотень жертв.

У польській інституції заявили, що отримані результати розглядаються як матеріальне підтвердження злочину проти польського населення Гути Пеняцької. Водночас подальші висновки щодо кількості загиблих та обставин їхньої смерті мають базуватися на результатах ексгумаційних і судово-антропологічних досліджень.

Пошукові роботи стали частиною ширшого процесу українсько-польської співпраці у сфері історичної пам’яті. У лютому 2026 року Міністерство культури України надало офіційний дозвіл на проведення пошуків поховань у районі колишнього села Гута Пеняцька. Рішення стало продовженням консультацій між Києвом і Варшавою щодо дослідження місць поховань жертв подій Другої світової війни.

Наприкінці 2025 року українська сторона також погодила проведення пошукових робіт у селах Острівки та Воля Островецька на Волині, а також продовження досліджень на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Ці проєкти реалізуються в межах міждержавного діалогу, спрямованого на встановлення історичних фактів і документування місць поховань цивільного населення.

Питання Волинської трагедії залишається однією з найскладніших тем у відносинах між Україною та Польщею. Виявлення нових місць поховань і проведення наукових досліджень розглядаються сторонами як важливий елемент встановлення історичної правди та збереження пам’яті про жертв подій воєнного часу.

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