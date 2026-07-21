Володимир Зеленський призначив Драпатого головкомом ЗСУ
2026-21-07    289

Володимир Зеленський призначив Драпатого головкомом ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил стане Михайло Драпатий. Про це глава держави повідомив, коментуючи майбутні кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Водночас із заяви президента випливає, що зміни торкнуться не лише чинного головнокомандувача Олександра Сирського, а й начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

За словами Зеленського, кадрові рішення є частиною оновлення системи військового управління та мають посилити ефективність командування в умовах повномасштабної війни. Президент не назвав точну дату набуття чинності рішень, однак підтвердив, що саме Драпатий очолить Збройні сили після завершення відповідних процедур.

Таким чином, Олександр Сирський, який обіймає посаду Головнокомандувача ЗСУ з лютого 2024 року, залишить свою нинішню посаду. Із заяви президента також випливає, що кадрові зміни торкнуться начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, хоча окремого указу щодо його звільнення наразі не оприлюднено.

Інформація про можливі перестановки у військовому керівництві з’являлася ще до офіційної заяви президента. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що новим начальником Генерального штабу може стати заступник Гнатова генерал-майор Володимир Горбатюк. На момент публікації офіційного підтвердження цього кадрового рішення не було.

Михайло Драпатий вважається одним із найдосвідченіших українських командирів. Він брав участь у бойових діях з 2014 року, командував підрозділами на різних напрямках та неодноразово отримував державні нагороди. Під час повномасштабного вторгнення Росії офіцер керував військовими операціями на найскладніших ділянках фронту та займав керівні посади в командуванні Сухопутних військ.

Кадрові зміни у військовому керівництві відбуваються на тлі продовження бойових дій, реформування структури управління армією та підготовки до нових етапів оборонної кампанії. Зміна Головнокомандувача та можливе оновлення керівництва Генерального штабу можуть стати одними з наймасштабніших кадрових рішень у секторі безпеки за останній час.

Очікується, що найближчим часом будуть оприлюднені відповідні президентські укази та офіційні рішення щодо нової структури вищого військового командування. Після цього стане остаточно відомо, хто очолить Генеральний штаб та які подальші кадрові зміни відбудуться у командуванні Збройних сил.

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