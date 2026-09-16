Володимир Зеленський і Дональд Трамп готують зустріч у США

Україна та США працюють над підготовкою особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка попередньо може відбутися у другій половині вересня. Про це 16 вересня заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони узгоджують не лише можливість переговорів, а й їхній зміст, тоді як остаточні дата, місце та формат поки не оголошені.

Тихий уточнив, що попередня домовленість означає готовність обох сторін провести зустріч, але не є остаточним підтвердженням. За його словами, існують попередні дати, однак МЗС поки не називає їх публічно. Серед можливих майданчиків розглядається Нью-Йорк під час Генеральної асамблеї ООН.

Основним змістом потенційних переговорів може стати дипломатичний процес щодо завершення війни. Тихий пов’язав майбутню зустріч із відновленням тристороннього формату взаємодії за участю США, а також із пошуком подальших кроків для припинення бойових дій. Окремо сторони мають обговорити двосторонній порядок денний Києва і Вашингтона.

До порядку денного українська сторона також відносить посилення протиповітряної оборони. Серед питань, які МЗС називало у контексті переговорів зі США, — додаткові спроможності ППО, постачання перехоплювачів, зимовий пакет допомоги та програма PURL. Українська сторона також працює зі США над програмою FREYJA та виробництвом ракет-перехоплювачів.

Окремими напрямами залишаються безпекові гарантії, співпраця у сфері безпілотних систем і технологій та так званий Prosperity Plan. За словами речника МЗС, усі ці питання входять до широкого порядку денного стратегічного партнерства Києва і Вашингтона.

Підготовка особистої зустрічі активізувалася після переговорів української сторони з представниками адміністрації Трампа у Києві. 6 вересня Зеленський провів зустріч зі спеціальними представниками президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. За підсумками переговорів український президент заявив про важливість відновлення дипломатичного процесу.

Американські представники перед візитом до Києва проводили контакти з російською стороною. За даними Офісу президента, під час зустрічі у Києві обговорювалися можливості відновлення переговорів після контактів американської команди з керівництвом РФ. Українська сторона заявила про готовність продовжувати дипломатичний трек у різних форматах.

Паралельно Україна готує ширшу програму роботи своєї делегації у США. За словами Тихого, йдеться про контакти не лише з адміністрацією президента, а й із представниками Конгресу, американського бізнесу та української громади. Таким чином, потенційні переговори Зеленського і Трампа мають відбуватися в межах ширшої дипломатичної програми.

Візит української делегації також може бути пов’язаний із роботою Генасамблеї ООН. Високий сегмент її 81-ї сесії розпочнеться у Нью-Йорку наприкінці вересня, а українська сторона раніше підтверджувала готовність використовувати міжнародні майданчики для контактів із партнерами. 8 вересня МЗС повідомляло, що особиста зустріч Зеленського і Трампа попередньо погоджена, а Генасамблея ООН є одним із можливих місць її проведення.

Попередня особиста зустріч Зеленського і Трампа відбулася у Вашингтоні влітку 2026 року. За даними Офісу президента, тоді сторони, зокрема, обговорювали виробництво перехоплювачів для систем Patriot і активізацію дипломатичного процесу. У вересні переговорний порядок денний розширився питаннями ППО, гарантій безпеки, дронових технологій та подальших дипломатичних форматів.

Станом на 16 вересня остаточних параметрів нової зустрічі немає. Ключовими невирішеними питаннями залишаються конкретна дата, місце та формат переговорів, а також остаточне наповнення порядку денного. МЗС очікує на подальше узгодження цих деталей між українською та американською сторонами.